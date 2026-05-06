गुस्सा नहीं, प्यार और धैर्य चाहिए: वृद्धजनों की देखभाल का संदेश लेकर आगे आया मजेठिया फाउंडेशन

दवा से ज्यादा अच्छे व्यवहार और अपनत्व की जरूरत

मजेठिया फाउंडेशन के चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया ने राजस्थान पत्रिका के साथ विशेष बातचीत में कहा कि यदि किसी संस्था, महिला समूह, समाज या कार्यस्थल पर कम से कम 25 लोग एकत्र हों तो उनकी प्रशिक्षित टीम वहां पहुंचेगी। टीम के साथ एम्बुलेंस, प्रशिक्षित नर्सेज, व्हीलचेयर सहित जरूरी उपकरण भी रहेंगे। करीब एक घंटे के नि:शुल्क प्रायोगिक सत्र में लोगों को यह सिखाया जाएगा कि मरीजों और वृद्धजनों की घर पर सही तरीके से देखभाल कैसे करें। उन्होंने कहा कि कई बार घर के बुजुर्ग बीमारी या बढ़ती उम्र के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनजाने में नाराजगी जताते हैं, लेकिन ऐसे समय परिवार के सदस्यों को धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। बुजुर्गों के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। कई बार मरीज को दवा से ज्यादा अच्छे व्यवहार और अपनत्व की जरूरत होती है।