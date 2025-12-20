Easy Workout Plan: आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए जिम या लंबा वर्कआउट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में 45 मिनट का फुल-बॉडी वर्कआउट एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आप घर पर या जिम में आसानी से कर सकते हैं। यह रूटीन पूरे शरीर की मांसपेशियों को टोन करने, ताकत बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। सिर्फ 45 मिनट में आप अपने पूरे शरीर को एक्टिव कर सकते हैं और फिटनेस गोल्स की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकते हैं।