Fitness Trainer Shares Diet Plan: फैट लॉस का स्मार्ट तरीका, फिटनेस ट्रेनर ने बताया क्या, कब और कितना खाएं

Weight Loss in 30 Days|फोटो सोर्स -zach_kieran/Instagram
Fitness Trainer Shares Diet Plan: फिटनेस कोच Zach Kieran के अनुसार फैट घटाने के लिए भूखा रहना या मुश्किल डाइट फॉलो करना जरूरी नहीं। सही समय पर संतुलित मात्रा में खाना, शरीर को जरूरी पोषण देता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, तो वजन कंट्रोल में रहता है और बॉडी नैचुरली लीन बनी रहती है।
जैक के अनुसार सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वेट लॉस के लिए आपको दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र, वजन, हाइट और जेंडर जैसी जानकारी डालनी होती है।
जो कुल कैलोरी आपको मिलती है, उसे दिन के 2 से 4 भोजन में बराबर या समझदारी से बांट दें।उदाहरण के लिए, अगर आपका टारगेट 1800 कैलोरी है, तो आप इसे ऐसे बांट सकते हैं।
यह सबसे अहम स्टेप है, हर मील के लिए 2–3 ऐसे फूड ऑप्शन चुनें जो प्रोटीन से भरपूर, कम कैलोरी वाले और स्वादिष्ट हों। जैक का कहना है कि कम से कम एक ऐसा सिंपल खाना जरूर रखें जिसे पहले से तैयार किया जा सके, ताकि थकान या आलस के दिनों में भी आप अपने डाइट प्लान से न भटकें।
यह डाइट किसी चीज पर रोक नहीं लगाती। अगर कभी बाहर का या हाई-कैलोरी खाना खाने का मन हो, तो आप दो मील की कैलोरी को जोड़ सकते हैं।जैसे डिनर और स्नैक की कैलोरी मिलाकर 800–900 कैलोरी का एक मील ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की कैलोरी लिमिट में रहें।
जैक का साफ कहना है कि अगर कभी आप ट्रैक से हट भी जाएं, तो खुद को दोष न दें। बस अगला मील या अगला दिन फिर से प्लान के मुताबिक शुरू करें।उनके मुताबिक, जो लोग लंबे समय तक इस सिस्टम पर टिके रहते हैं, वही धीरे-धीरे फैट लॉस करते हैं और वजन को स्थायी रूप से कंट्रोल में रखते हैं।
उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि इस तरीके को कम से कम एक महीने तक अपनाकर देखें। इससे आप कैलोरी के प्रति जागरूक होंगे, लेकिन उन पर जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं करेंगे।उनका मानना है कि खाना सरल, मज़ेदार और संतुलित होना चाहिए,तभी आप फिट और हेल्दी रह पाएंगे।
