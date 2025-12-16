16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

Fitness Trainer Shares Diet Plan: फैट लॉस का स्मार्ट तरीका, फिटनेस ट्रेनर ने बताया क्या, कब और कितना खाएं

Fitness Trainer Shares Diet Plan: बिना हर कैलोरी गिनने के दबाव के भी लीन बॉडी पाई जा सकती है। अगर लक्ष्य 30 दिनों में वेट लॉस करना है, तो फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि डाइट को सिंपल और समझदारी से प्लान करना सबसे जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 16, 2025

What To Eat For Fat Loss, Meal Timing For Weight Loss, Portion Control Diet,

Weight Loss in 30 Days|फोटो सोर्स -zach_kieran/Instagram

Fitness Trainer Shares Diet Plan: फिटनेस कोच Zach Kieran के अनुसार फैट घटाने के लिए भूखा रहना या मुश्किल डाइट फॉलो करना जरूरी नहीं। सही समय पर संतुलित मात्रा में खाना, शरीर को जरूरी पोषण देता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, तो वजन कंट्रोल में रहता है और बॉडी नैचुरली लीन बनी रहती है।

Healthy Weight Loss Tips: फैट लॉस का स्मार्ट और आसान तरीका

स्टेप 1: अपनी रोज की कैलोरी जरूरत जानें

जैक के अनुसार सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वेट लॉस के लिए आपको दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र, वजन, हाइट और जेंडर जैसी जानकारी डालनी होती है।

स्टेप 2: कैलोरी को भोजन में सही तरह बांटें

जो कुल कैलोरी आपको मिलती है, उसे दिन के 2 से 4 भोजन में बराबर या समझदारी से बांट दें।उदाहरण के लिए, अगर आपका टारगेट 1800 कैलोरी है, तो आप इसे ऐसे बांट सकते हैं।

  • नाश्ता: 500 कैलोरी
  • दोपहर का खाना: 500 कैलोरी
  • रात का खाना: 500 कैलोरी
  • शाम का हल्का स्नैक: 300 कैलोरी

स्टेप 3: अपना ‘पर्सनल मेन्यू’ बनाएं

यह सबसे अहम स्टेप है, हर मील के लिए 2–3 ऐसे फूड ऑप्शन चुनें जो प्रोटीन से भरपूर, कम कैलोरी वाले और स्वादिष्ट हों। जैक का कहना है कि कम से कम एक ऐसा सिंपल खाना जरूर रखें जिसे पहले से तैयार किया जा सके, ताकि थकान या आलस के दिनों में भी आप अपने डाइट प्लान से न भटकें।

फ्लेक्सिबिलिटी रखें, डरें नहीं

यह डाइट किसी चीज पर रोक नहीं लगाती। अगर कभी बाहर का या हाई-कैलोरी खाना खाने का मन हो, तो आप दो मील की कैलोरी को जोड़ सकते हैं।जैसे डिनर और स्नैक की कैलोरी मिलाकर 800–900 कैलोरी का एक मील ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की कैलोरी लिमिट में रहें।

परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनें

जैक का साफ कहना है कि अगर कभी आप ट्रैक से हट भी जाएं, तो खुद को दोष न दें। बस अगला मील या अगला दिन फिर से प्लान के मुताबिक शुरू करें।उनके मुताबिक, जो लोग लंबे समय तक इस सिस्टम पर टिके रहते हैं, वही धीरे-धीरे फैट लॉस करते हैं और वजन को स्थायी रूप से कंट्रोल में रखते हैं।

आखिर में जैक की सलाह

उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि इस तरीके को कम से कम एक महीने तक अपनाकर देखें। इससे आप कैलोरी के प्रति जागरूक होंगे, लेकिन उन पर जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं करेंगे।उनका मानना है कि खाना सरल, मज़ेदार और संतुलित होना चाहिए,तभी आप फिट और हेल्दी रह पाएंगे।

Lifestyle News / Fitness Trainer Shares Diet Plan: फैट लॉस का स्मार्ट तरीका, फिटनेस ट्रेनर ने बताया क्या, कब और कितना खाएं

