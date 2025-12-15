Healthy Drinks For Cholesterol: सिर्फ ग्रीन टी नहीं! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए 8 ड्रिंक्स जो कोलेस्ट्रॉल घटाकर धमनियों को रखें साफ

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स शरीर में मौजूद दो तरह के फैट हैं, जो सीमित मात्रा में जरूरी होते हैं।कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं और हार्मोन बनाने में मदद करता है, लेकिन LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर यह धमनियों में जमने लगता है।ट्राइग्लिसराइड्स अतिरिक्त कैलोरी को फैट के रूप में जमा करते हैं और ज्यादा मीठा, तला-भुना खाना व कम एक्टिविटी से तेजी से बढ़ते हैं।इनका स्तर बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी है।