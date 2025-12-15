15 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Healthy Drinks For Cholesterol: सिर्फ ग्रीन टी नहीं! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए 8 ड्रिंक्स जो कोलेस्ट्रॉल घटाकर धमनियों को रखें साफ

Healthy Drinks For Cholesterol: अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप भी एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ आसान और हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके नेचुरली कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 15, 2025

Healthy Drinks For Cholesterol, Drinks to Reduce Cholesterol, Cardiologist Recommended Drinks, Clean Arteries Naturally,

Cholesterol Lowering Drinks|फोटो सोर्स -Freepik

Healthy Drinks For Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर बिना लक्षण दिखाए दिल, स्ट्रोक और धमनियों की बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सतीश एल ने Health Shots को बताया, दवाओं और एक्सरसाइज के साथ-साथ कुछ रोजमर्रा के हेल्दी ड्रिंक्स भी फैट मेटाबॉलिज्म सुधारने, सूजन कम करने और धमनियों को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स आम किचन में मिलने वाली चीजों से बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में सहायक होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं?

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स शरीर में मौजूद दो तरह के फैट हैं, जो सीमित मात्रा में जरूरी होते हैं।कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं और हार्मोन बनाने में मदद करता है, लेकिन LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर यह धमनियों में जमने लगता है।ट्राइग्लिसराइड्स अतिरिक्त कैलोरी को फैट के रूप में जमा करते हैं और ज्यादा मीठा, तला-भुना खाना व कम एक्टिविटी से तेजी से बढ़ते हैं।इनका स्तर बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी है।

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने वाले 9 हेल्दी ड्रिंक्स

ग्रीन टी

ग्रीन टी दिल के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट LDL को कम करने में मदद करते हैं और धमनियों की सूजन को घटाते हैं। रोज 1–2 कप ग्रीन टी लाभकारी हो सकती है।

हिबिस्कस टी

हिबिस्कस टी धमनियों को लचीला बनाए रखने में मदद करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में सहायक होते हैं।

ओट्स ड्रिंक

ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बांध लेता है, जिससे वह शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता।

अलसी का पानी या स्मूदी

अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। यह सूजन कम करती है और दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। ताजी पिसी अलसी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है।

लहसुन का पानी

लहसुन में मौजूद एलिसिन धमनियों में जमी चर्बी को कम करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है।

मेथी का पानी

मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो फैट और शुगर के अवशोषण को कम करते हैं। नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में कमी आ सकती है।

चुकंदर का जूस

चुकंदर खून के बहाव को बेहतर बनाता है और धमनियों की कठोरता कम करता है। इससे ट्राइग्लिसराइड्स घटाने में मदद मिलती है।

नींबू पानी

नींबू में मौजूद विटामिन C लिवर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने में अहम भूमिका निभाता है।

आंवला जूस

आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से दिल की सेहत मजबूत होती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

High Cholesterol : मिलेनियल्स और जेन जेड में क्यों बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल
स्वास्थ्य
High Cholesterol

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

15 Dec 2025 04:07 pm

Published on:

15 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Drinks For Cholesterol: सिर्फ ग्रीन टी नहीं! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए 8 ड्रिंक्स जो कोलेस्ट्रॉल घटाकर धमनियों को रखें साफ

