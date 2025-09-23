High Cholesterol : मिलेनियल्स और जेन जेड में क्यों बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल

हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण अक्सर दिखाई ही नहीं देते। ये धीरे-धीरे नसों को नुकसान पहुंचाता है और आगे चलकर दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब उम्र बढ़ने पर होता है, लेकिन नसों में चर्बी (प्लाक) जमना तो कम उम्र में ही शुरू हो सकता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्या सालों तक बढ़ती रहती है और बाद में इसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही नियंत्रण कर लिया जाए तो शरीर को रिकवर करने का मौका मिलता है और आगे बड़े ख़तरों से बचा जा सकता है।