Japanese Lifestyle Habits: 100+ उम्र तक फिट रहने वाले जापानी लोगों की 5 हेल्दी आदतें, जो भारतीयों को भी लंबी उम्र दिला सकती हैं

Japanese Lifestyle Habits: जापान में 100 साल से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और देश ने हाल ही में लगभग 1 लाख सेंटेनरियंस का रिकॉर्ड छुआ। Government data के अनुसार सितंबर 2025 तक जापान में सेंटेनरियंस यानी 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 99,763 तक पहुंच गई है, जो लगातार 55वें साल इस उम्र के लोगों में वृद्धि का संकेत देती है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 88% है। भारत में बढ़ती डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को देखते हुए, जापानी आदतें हमें बेहतर और हेल्दी जिंदगी का रास्ता दिखा सकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 खास जापानी आदतें, जिन्हें अपनाकर भारतीय भी अपनी सेहत और उम्र को बेहतर बना सकते हैं।