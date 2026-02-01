Chandra Shekhar Azad Punyatithi पर ”दुश्मन की गोलियों का, हम….” जैसे कोट्स के साथ फोटो शेयर कर दें श्रद्धांजलि

Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 Quotes and Images: भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देशभक्ति के बीज बोए और अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लगा दी। उनका कहना था: “मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है।” उनके क्रांतिकारी विचारों ने उस समय कई युवाओं को प्रेरित किया और देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। आज भी उनके विचार और साहस लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

बता दें, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फेड पार्क में अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने के बाद उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हर साल इस दिन को उनकी पुण्यतिथि (Chandrashekhar Azad Death Anniversary) के रूप में मनाया जाता है और इस दिन उनके साहस को याद किया जाता है। आज के इस लेख में हम चंद्रशेखर आजाद के प्रेरक कोट्स के साथ-साथ फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दे सकते हैं।