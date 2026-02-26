Why Gold Wrapped In Pink Paper: सोने चांदी के गहनों पर गुलाबी रैपर क्यों? जानिए इसके पीछे की साइंस

पहले जब पैकेजिंग की सुविधा नहीं थी, तब ज्वेलर्स ज्वेलरी को अलग पहचान देने के लिए गुलाबी कागज का इस्तेमाल करते थे। दुकान में कई तरह का सामान होता था, ऐसे में पिंक पेपर से लिपटा पैकेट देखते ही समझ आ जाता था कि अंदर कीमती गहना है। ग्राहकों के मन में भी यह छवि बैठ गई कि गुलाबी कागज में लिपटा मतलब गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी। समय के साथ यह रंग शान, लग्जरी और खासियत का प्रतीक बन गया। ज्वेलर्स का मानना है कि दूसरे कलर के पेपर में रखने से सोना और चांदी का रॉयल लुक नहीं आता था। गहनें उतने खूबसूरत और चमकदार नहीं लगते जितने पिंक पेपर पर लगते हैं।