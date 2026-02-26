26 फ़रवरी 2026,

Why Gold Wrapped In Pink Paper: सोने चांदी के गहनों पर गुलाबी रैपर क्यों? जानिए इसके पीछे की साइंस

Why Gold Wrapped In Pink Paper: भारत में सोने और चांदी के गहनों को गुलाबी कागज में लपेटने की परंपरा के पीछे छिपी है खास वजह। जानिए कैसे यह पिंक रैपर गहनों की चमक, सुरक्षा और पहचान से जुड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 26, 2026

जानिये क्यों है ये पेपर सोने-चांदी के लिए सबसे बेस्ट

gold and silver wrapped in pink paper (source: gemini)

Why Gold Wrapped In Pink Paper: अगर आपने भी कभी सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीदी है तो देखा होगा कि उसे अक्सर गुलाबी पेपर में लपेटकर दिया जाता है। छोटे ज्वेलर की दुकान हो या बड़ा शो रूम, यह पिंक रैपर लगभग हर जगह नजर आता है। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की एक खास वजह है। इसके पीछे साइंस जुड़ी हुई है, जो गहनों की सुरक्षा और चमक दोनों को बनाए रखने में मदद करती है।

क्यों करते थे गुलाबी पेपर का इस्तेमाल ?

पहले जब पैकेजिंग की सुविधा नहीं थी, तब ज्वेलर्स ज्वेलरी को अलग पहचान देने के लिए गुलाबी कागज का इस्तेमाल करते थे। दुकान में कई तरह का सामान होता था, ऐसे में पिंक पेपर से लिपटा पैकेट देखते ही समझ आ जाता था कि अंदर कीमती गहना है। ग्राहकों के मन में भी यह छवि बैठ गई कि गुलाबी कागज में लिपटा मतलब गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी। समय के साथ यह रंग शान, लग्जरी और खासियत का प्रतीक बन गया। ज्वेलर्स का मानना है कि दूसरे कलर के पेपर में रखने से सोना और चांदी का रॉयल लुक नहीं आता था। गहनें उतने खूबसूरत और चमकदार नहीं लगते जितने पिंक पेपर पर लगते हैं।

साइंस से जुड़ा है पेपर का राज

गुलाबी कागज सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता। ज्वेलर्स मानते हैं कि यह गहनें को हवा और नमी से बचाता है। हवा में मौजूद नमी और धूल चांदी को जल्दी खराब कर सकती है और सोने की चमक भी कम हो सकती है। यह पेपर गहनों के चारों तरफ एक हल्की परत बना देता है, जिससे बाहर की हवा कम लगती है।

सुरक्षा के लिए

गहनों को रखते और निकालते समय हल्की रगड़ लगने का डर रहता है। ये मुलायम गुलाबी कागज रगड़ नहीं लगने देता। स्टोरेज के दौरान यह धूल और उमस से भी बचाव करता है। छोटे ज्वेलर्स आज भी यही तरीका अपनाते हैं। हालांकि आजकल सब लोग वेलवेट बॉक्स, एंटी टार्निश पाउच में समान रख कर देते हैं, लेकिन कई जगह पिंक पेपर आज भी यूज किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Virosh Wedding: रश्मिका-विजय के हल्दी डेकोरेशन में छाए उनके पेट डॉग्स, उदयपुर में ‘होली थीम’ ने मचाई धूम
लाइफस्टाइल
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna begin wedding, Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna wedding, Rashmika Mandanna wedding, Rashmika Mandanna wedding pics,

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

26 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / Lifestyle News / Why Gold Wrapped In Pink Paper: सोने चांदी के गहनों पर गुलाबी रैपर क्यों? जानिए इसके पीछे की साइंस

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

Moringa for Liver : भारत में बढ़ता फैटी लिवर खतरा! Free की ये पत्तियां बन सकती हैं लिवर की ढाल

Moringa for Liver
लाइफस्टाइल

Tanya Mittal: सोने के भाव आसमान पर, फिर भी तान्या मित्तल के हाथ में दिखा 24 कैरेट गोल्ड का मोबाइल

तान्या मित्तल ने फ्लॉन्ट किया सोने का आईफोन कवर
लाइफस्टाइल

Holi 2026 International Trip: सिर्फ 1 दिन की छुट्टी में 5 दिन का International Trip नेपाल से थाईलैंड तक बजट में घूम आएं

Holi 2026 International Trip
लाइफस्टाइल

Virosh Wedding: रश्मिका-विजय के हल्दी डेकोरेशन में छाए उनके पेट डॉग्स, उदयपुर में ‘होली थीम’ ने मचाई धूम

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna begin wedding, Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna wedding, Rashmika Mandanna wedding, Rashmika Mandanna wedding pics,
लाइफस्टाइल

Parvo virus symptoms : पिल्लों की जान ले रहा ‘पार्वो वायरस’, डॉग में दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, डॉक्टर ने बताया

Parvo Virus in Puppies
लाइफस्टाइल
