Tanya Mittal: सोने के भाव आसमान पर, फिर भी तान्या मित्तल के हाथ में दिखा 24 कैरेट गोल्ड का मोबाइल

जैसे ही तान्या ने यह वीडियो पोस्ट किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, राम-सीता का साथ और एक खामोश चाहने वाले का सम्मान, लाजवाब! वहीं एक ने लिखा, कुछ गिफ्ट नाम के साथ नहीं, किस्मत के साथ आते हैं।

ज्यादातर लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जिसने तान्या को इतना महंगा और भक्ति से भरा तोहफा दिया है। आमतौर पर स्टार्स को फूल, पेंटिंग या कपड़े मिलते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने का कवर गिफ्ट करना अपने आप में बड़ी और अनोखी बात है।