सच कभी छुप नहीं सकता… सलमान खान के रियलिटी शो ‘Bigg Boss 19’ में हुआ है खेल? रनर-अप फरहाना भट्ट पर लगे गंभीर आरोप

Bigg Boss 19 Controversy: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की चमक-दमक के पीछे अब एक नया विवाद गहराता दिख रहा है। रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट अचानक सुर्खियों में हैं, उन गंभीर आरोप लग रहे हैं। शो की फेयरनेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। एक्स-एम्प्लॉई यश द्वारा साझा किए गए कथित स्क्रीनशॉट और ऑडियो क्लिप्स ने दावा किया है कि फरहाना के करीबी लोग शो की क्रिएटिव टीम से जुड़े थे और उन्होंने उनके लिए एक मजबूत स्टोरी लाइन तैयार कराने में भूमिका निभाई। आरोप यह भी है कि इस कथित हस्तक्षेप ने बसीर अली के एविक्शन को प्रभावित किया।