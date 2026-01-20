सच कभी छुप नहीं सकता… सलमान खान के रियलिटी शो ‘Bigg Boss 19’ में हुआ है खेल? रनर-अप फरहाना भट्ट पर लगे गंभीर आरोप

सलमान खान रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के फेयरनेस पर उठने लगे सवाल… रनर-अप फरहाना भट्ट पर लगे गंभीर आरोप (इमेज सोर्स: एक्स)
Bigg Boss 19 Controversy: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की चमक-दमक के पीछे अब एक नया विवाद गहराता दिख रहा है। रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट अचानक सुर्खियों में हैं, उन गंभीर आरोप लग रहे हैं। शो की फेयरनेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। एक्स-एम्प्लॉई यश द्वारा साझा किए गए कथित स्क्रीनशॉट और ऑडियो क्लिप्स ने दावा किया है कि फरहाना के करीबी लोग शो की क्रिएटिव टीम से जुड़े थे और उन्होंने उनके लिए एक मजबूत स्टोरी लाइन तैयार कराने में भूमिका निभाई। आरोप यह भी है कि इस कथित हस्तक्षेप ने बसीर अली के एविक्शन को प्रभावित किया।
बता दें गौरव खन्ना को ‘बिग बॉस 19’ का विनर घोषित किया गया, जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रहीं। अब इंटरनेट पर एक नई बात फैल रही है कि फरहाना की टीम का ‘बिग बॉस’ से सीधा कनेक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें फरहाना को बिग बॉस की क्रिएटिव टीम के लोगों के साथ दोस्ती करते हुए देखा गया है। इसके बाद फैन्स यह पूछ रहे हैं कि कहीं बसीर अली के आउट होने के पीछे फरहाना की टीम का हाथ तो नहीं था।
फरहाना के पुराने साथी यश ने कई सबूत दिखाकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में फरहाना की टीम यंग फिल्मिस्तान ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि यश पहले सिर्फ एक फैन था, फिर टीम में जुड़ा, PR का काम किया और फरहाना को सपोर्ट करने मुंबई भी आया। टीम का आरोप है कि उन्होंने यश पर बहुत भरोसा किया, लेकिन यश ने उस भरोसे के बदले धोखा दिया।
यह बयान तब आया जब यश ने कुछ स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट शेयर कीं। यश का दावा है कि ‘बिग बॉस’ की क्रिएटिव टीम में फरहाना के दोस्त काम करते थे, और उन्होंने ऑनलाइन फरहाना के लिए एक मजबूत कहानी बनवाई ताकि वह रनर-अप बन सकें। यश ने यह भी बताया कि आदिल सईद, जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में थे और यंग फिल्मिस्तान के मालिक भी, कैमरे के सामने आने पर अपना चेहरा मास्क से छुपाते थे।
यश का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया मैनेजर और PR के तौर पर काम करने के बाद भी उसे उसका पेमेंट नहीं मिला। फिलहाल, फरहाना ने इन आरोपों पर कोई बयान नहीं दिया है।
दूसरी तरफ, बिग बॉस को एंडेमोल शाइन इंडिया प्रोड्यूस करता है। फरहाना के दोस्त भास्कर भट्ट पहले एंडेमोल में सीनियर क्रिएटिव थे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कुछ ऑडियो क्लिप शेयर की हैं, जिसमें दावा किया गया कि क्रिएटिव टीम फरहाना की कहानी को ज्यादा सपोर्ट कर रही थी और बाकी कंटेस्टेंट्स को कम दिखा रही थी। बसीर अली के आउट होने के लिए भी फरहाना को जिम्मेदार बताया गया है। यूज़र का कहना है कि फरहाना का एंडेमोल क्रिएटिव टीम से मजबूत कनेक्शन था और मिलकर उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स की इमेज खराब की।
