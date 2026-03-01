दीपिका कक्कड़ की सेहत पर शोएब का बड़ा खुलासा, ब्लड टेस्ट का नाम सुनते ही कांप उठीं दीपिका

Dipika Kakar Health Update: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ आजकल एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है। हाल ही में उनके लिवर में फिर से एक गांठ (सिस्ट) निकली, जिसके लिए उन्हें दूसरी बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। खुश रहने वाली दीपिका अब अंदर से टूटती हुई नजर आ रही हैं। अभी वो रिकवरी कर ही रही थीं कि डॉक्टर्स ने उन्हें फिर से कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा है। शोएब इब्राहिम ने जब अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका के आने वाले ब्लड टेस्ट का जिक्र किया, तो यह बात सुनते ही दीपिका अंदर से डर गईं और आंखों में आंसू भर आए। फैंस उनकी सेहत के लिए काफी चिंतित है। जो दीपिका हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, आज वो कितनी डरी हुई हैं।