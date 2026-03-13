वरलक्ष्मी के पति की बॉडी-शेमिंग करने वाले यूट्यूबर पर एक्टर मंचू मनोज का फूटा गुस्सा, बोले- ‘जो घटिया सोच…’

यह पूरा ड्रामा वरलक्ष्मी सरथकुमार की फिल्म के एक इवेंट के दौरान हुआ। पूला चोक्का नवीन नाम के एक प्रसिद्ध तेलुगु यूट्यूबर ने माइक पकड़ा। फिल्म पर बात करने के बजाय, उसने वरलक्ष्मी के पति निकोलाई सचदेव के लुक के बारे में पूछ लिया। उसने पूछा, लोग कहते हैं जिनके पास मस्कुलर बॉडी होती है, उनके पास दिल नहीं होता। आपने एक मस्कुलर शख्स से शादी की है, तो आपको उनमें ऐसी क्या खूबी दिखी? यह सवाल सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। वरलक्ष्मी, जो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही थीं, ने तुरंत यूट्यूबर को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर बॉडी और दिल का क्या कनेक्शन है? उन्होंने सुपरस्टार प्रभास का उदाहरण देते हुए उसकी बोलती बंद की और कहा कि मस्कुलर होने का मतलब यह कतई नहीं है कि इंसान के पास भावनाएं नहीं होतीं।