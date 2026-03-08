8 मार्च 2026,

मनोरंजन

‘मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया?’ बच्ची के इस सवाल पर विजय देवरकोंडा के जवाब ने जीता फैंस का दिल

Vijay Deverakonda Reply to Little Girl: रश्मिका मंदाना के साथ शादी के बाद एक्टर विजय देवरकोंडा एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। हाल ही में अपनी एक छोटी फैन को बहुत प्यारा सा जवाब दिया और सबके दिल को छू लिया। इस बच्ची ने एक्टर से पूछा था कि रश्मिका मंदाना के साथ उनकी शादी में उसको क्यों नहीं बुलाया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 08, 2026

Vijay Deverakondas Reply to Little Girl

विजय देवरकोंडा के जवाब ने जीता फैंस का दिल। (फोटो सोर्स: urs_luckythalli and thedeverakonda)

Vijay Deverakonda Reply to Little Girl: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने बीती 26 फरवरी को उदयपुर में पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी की और उसके बाद हैदराबाद में रिसेप्शन आयोजित किया। वहीं इस जोड़े ने कई भारतीय शहरों में मिठाई बांटकर और अन्नदान का आयोजन करके भी जश्न मनाया। शादी की रस्मों, शादी के जोड़े, गहनों और भव्य आयोजनों के बाद विजय देवरकोंडा एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं।

विजय देवरकोंडा की छोटी फैन का वीडियो हुआ वायरल (Vijay Deverakonda Little Fan Viral Video)

दरअसल, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों और दोस्तों के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। इस बीच एक छोटी बच्ची ने विजय देवरकोंडा के लिए एक प्यारा सा वीडियो ऑनलाइन शेयर किया। वीडियो में, उसने एक्टर से पूछा कि रश्मिका के साथ उनकी शादी में उसे क्यों आमंत्रित नहीं किया गया था।

वीडियो में अपनी निराशा को बेहद ही चंचल और इमोशनल तरीके से व्यक्त करते हुए उस बच्ची ने कहा, "क्या मैं भी आपकी प्रशंसक नहीं हूं? हमारा क्या?" वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और प्रशंसकों ने बच्ची के मासूम सवाल की सराहना की।

विजय देवरकोंडा ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब (Vijay Deverakonda Reply to Little Girl)

विजय देवरकोंडा ने जैसे ही वो वायरल वीडियो देखा तो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में तेलुगु में एक भावुक मैसेज के साथ लड़की को जवाब दिया।

उन्होंने लिखा कि वो अपनी इस नन्ही फैन को अपने घर दोपहर के भोजन के लिए बुलाएंगे। इसके साथ ही एक्टर ने उस बच्ची से उसके पसंदीदा खाने और मिठाइयों के बारे में बताने को भी कहा ताकि वो उसके साथ मिलकर उन सभी व्यंजनों का मजा ले सकें।

उनके इस दिल छू लेने वाले जवाब ने उनके सोशल मीडिया फैंस को खुश कर दिया। वहीं, कई यूजर्स ने बच्ची के मैसेज पर ध्यान देने के लिए विजय देवरकोंडा की बहुत सराहना की।

विजय और रश्मिका ने अपनी शादी की खुशी सिर्फ परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि पूरे देश में अपने फैंस के साथ भी इसे साझा करने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि उनके फैंस ने हमेशा उनके सफर में उनका साथ दिया है, इसलिए वे चाहते हैं कि देशभर के लोग भी उनकी इस खुशी में शामिल हों।

‘दूसरा जन्म हो गया भाई…’ फैन ने शेयर किया अस्पताल से मुस्कुराते हुए अनुराग डोभाल का वीडियो
मनोरंजन
Anurag Dobhal Hospital Video

Updated on:

08 Mar 2026 04:16 pm

Published on:

08 Mar 2026 04:15 pm

Hindi News / Entertainment / 'मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया?' बच्ची के इस सवाल पर विजय देवरकोंडा के जवाब ने जीता फैंस का दिल

