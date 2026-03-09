ट्विंकल खन्ना ने शेयर किया मां होने का सबसे बड़ा दर्द, बोलीं- ‘14–15 की उम्र के बाद बच्चे…

उन्होंने आगे लिखा कि जब उनके बेटे आरव कुमार बीस साल के हुए, तब उन्हें एक मां की इमोशनल मुश्किलों का सही मतलब समझ आया। बच्चों की आजादी की चाहत के साथ धीरे-धीरे बढ़ती दूरी के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा, "किशोरावस्था से ही हम अपने पेरेंट्स के लिए दायरे तय कर देते हैं। बच्चों की लाइफ में देखने के लिए दूसरे तरीके तो होते हैं, लेकिन सीधा रास्ता शायद ही कभी खुला होता है। जब तक मेरा बड़ा बेटा बीस साल का नहीं हुआ, तब तक मुझको ये समझ नहीं आया कि पहचान के लिए यह संघर्ष एक मां के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। थामे रखने की इच्छा और जाने देने का दायित्व, भले ही यह एक दरार जैसा महसूस हो, जिसे केवल टेक्स्ट मेसेज और साथ बिताई गई छुट्टियों के मरहम से ही सुकून मिलता है।"