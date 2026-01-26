मेनोपॉज पर 52 की ट्विंकल खन्ना के बेबाक बोल, अक्षय कुमार की पत्नी ने लिखा- खराब चार्जर के साथ फोन…

Twinkle Khanna on MenoPause (सोर्स- एक्स)
Twinkle Khanna on MenoPause: बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री, लेखिका और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर ट्विंकल खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या किताब नहीं, बल्कि उम्र, मेनोपॉज और महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों पर उनका ईमानदार और बिना लाग-लपेट वाला पोस्ट है। 52 साल की उम्र में ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर बिना मेकअप अपनी तस्वीरें साझा करते हुए जो लिखा, उसने कई महिलाओं के दिल की बात कह दी।
ट्विंकल खन्ना ने अपने पोस्ट में साफ किया कि उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ आसान नहीं हो जाता, जैसा अक्सर कहा जाता है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में लिखा कि सिर्फ अच्छी धूप से अच्छा महसूस करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मेनोपॉज इतनी 'दरियादिल' चीज नहीं है। उनका ये व्यंग भरा वाक्य इस तरफ इशारा करता है कि उन्होंने इससे जुड़ी तकलीफों को साझा करने की कोशिश की है।
अपने खास अंदाज में ट्विंकल ने मेनोपॉज के अनुभव को थकान, चिड़चिड़ेपन और शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाने से जोड़ा। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे फोन से की, जिसका चार्जर खराब हो- जो कभी पूरी तरह चार्ज ही नहीं हो पाता। ट्विंकल ने ये भी साफ किया कि अब अच्छा महसूस करने के पीछे गरिमा के साथ उम्र स्वीकार कर लेने जैसी कोई फिल्मी सोच नहीं है। उनके मुताबिक, इसके पीछे ठोस और व्यावहारिक वजहें हैं- जैसे नियमित वेट ट्रेनिंग, शरीर को सपोर्ट देने वाले सप्लीमेंट्स और मानसिक सुकून देने वाली आदतें। किताबें पढ़ना, लिखना और दोस्तों के साथ समय बिताना उनके लिए थेरेपी जैसा काम करता है।
दिलचस्प बात यह रही कि ट्विंकल ने 50 की उम्र के बाद अपने शैलो साइड को अपनाने की बात भी कही। उन्होंने यह दिखाया कि उम्र बढ़ने का मतलब खुद को सीमित करना नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को नए सिरे से परिभाषित करना है। मेनोपॉज से निपटने के लिए ट्विंकल ने उन सप्लीमेंट्स की जानकारी भी साझा की, जिन्हें वो फिलहाल ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ चेतावनी दी कि हर शरीर अलग होता है और किसी भी तरह की दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेकर भी खुलकर कहा कि वो अभी इसके फायदे और नुकसान पर विचार कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग