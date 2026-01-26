मेनोपॉज पर 52 की ट्विंकल खन्ना के बेबाक बोल, अक्षय कुमार की पत्नी ने लिखा- खराब चार्जर के साथ फोन…

दिलचस्प बात यह रही कि ट्विंकल ने 50 की उम्र के बाद अपने शैलो साइड को अपनाने की बात भी कही। उन्होंने यह दिखाया कि उम्र बढ़ने का मतलब खुद को सीमित करना नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को नए सिरे से परिभाषित करना है। मेनोपॉज से निपटने के लिए ट्विंकल ने उन सप्लीमेंट्स की जानकारी भी साझा की, जिन्हें वो फिलहाल ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ चेतावनी दी कि हर शरीर अलग होता है और किसी भी तरह की दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेकर भी खुलकर कहा कि वो अभी इसके फायदे और नुकसान पर विचार कर रही हैं।