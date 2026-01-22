बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह

शो में रितेश-जेनेलिया के अलावा तुषार कपूर, साजिद खान और श्रेयस तलपड़े भी गेम खेलते दिखेंगे। एक अन्य प्रोमो में अक्षय श्रेयस तलपड़े की टांग खींचते नजर आ रहे हैं कि रितेश अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। बता दें कि 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' एक पहेली आधारित गेम शो है जिसमें खिलाड़ी पहिया घुमाकर पजल्स सॉल्व करते हैं। यहां इनाम की राशि 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है। लेकिन खेल में ट्विस्ट यह है कि अगर पहिया 'सांप' पर रुक गया, तो जीती हुई सारी रकम शून्य हो जाएगी। यह शो 27 जनवरी से हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा।