बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह

अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा
Akshay Kumar Big Revealed Twinkle Khanna: अक्षय कुमार इन दिनों मुंबई में हुए उनके काफिले के एक्सीडेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां एक इनोवा गाड़ी ने एक ऑटो चालक को टक्कर मार दी थी, अब एक्टर की पूरी टीम उस चालक के इलाज का खर्चा उठा रही है। इन खबरों के बीच एक बार फिर अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि डिंपल कपाड़िया की बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना बिस्तर को गीला कर देती हैं।
'खिलाड़ी' अक्षय कुमार जल्द ही एक नए अवतार में छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। अक्षय मशहूर इंटरनेशनल गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) का इंडियन वर्जन लेकर आ रहे हैं, जिसका प्रीमियर 27 जनवरी को सोनी टीवी पर होने वाला है। शो के प्रोमो अभी से सोशल मीडिया पर छा गए हैं, खासकर वह हिस्सा जिसमें अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के गुस्से को लेकर एक बेहद अजीब और मजेदार खुलासा करते नजर आ रहे हैं।
सोनी द्वारा जारी लेटेस्ट प्रोमो में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मेहमान बनकर पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान अक्षय पूछते हैं कि वे दोनों कितने समय से साथ हैं। रितेश बताते हैं कि उन्हें साथ में 24 साल हो गए हैं। इस पर अक्षय चुटकी लेते हुए कहते हैं, "25 साल वाले (अक्षय खुद) से पूछो, खुश रहना है तो 'सॉरी' बोलना सीख लो।" जेनेलिया हंसते हुए कहती हैं कि रितेश का नाम ही 'सॉरी देशमुख' होना चाहिए क्योंकि वे तुरंत माफी मांग लेते हैं।
बात जब पत्नी के गुस्से पर पहुंची, तो अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जब उनसे नाराज होती हैं, तो वह चिल्लाती नहीं हैं, बल्कि उनका तरीका एकदम अलग है। अक्षय ने हंसते हुए कहा, "मुझे पता तब चलता है कि बीवी गुस्सा है जब मैं रात को सोने जाता हूं। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरी साइड का बिस्तर पूरा गीला है। वह चुपके से मेरे हिस्से के गद्दे पर पानी फेंक देती है।" यह सुनकर वहां मौजूद रितेश, जेनेलिया और बाकी मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
शो में रितेश-जेनेलिया के अलावा तुषार कपूर, साजिद खान और श्रेयस तलपड़े भी गेम खेलते दिखेंगे। एक अन्य प्रोमो में अक्षय श्रेयस तलपड़े की टांग खींचते नजर आ रहे हैं कि रितेश अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। बता दें कि 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' एक पहेली आधारित गेम शो है जिसमें खिलाड़ी पहिया घुमाकर पजल्स सॉल्व करते हैं। यहां इनाम की राशि 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है। लेकिन खेल में ट्विस्ट यह है कि अगर पहिया 'सांप' पर रुक गया, तो जीती हुई सारी रकम शून्य हो जाएगी। यह शो 27 जनवरी से हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा।
