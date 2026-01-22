22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह

Akshay Kumar Big Revealed Twinkle Khanna: अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर बताया कि वह अक्सर बिस्तर को पानी डालकर गीला कर देती हैं, साथ ही उन्होंने इसकी बड़ी वजह भी फैंस को बताई, जिसे सुनकर हर कोई हंसने लगा।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Twinkle Khanna pours water on bed Akshay Kumar makes big revelation with big reason

अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा

Akshay Kumar Big Revealed Twinkle Khanna: अक्षय कुमार इन दिनों मुंबई में हुए उनके काफिले के एक्सीडेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां एक इनोवा गाड़ी ने एक ऑटो चालक को टक्कर मार दी थी, अब एक्टर की पूरी टीम उस चालक के इलाज का खर्चा उठा रही है। इन खबरों के बीच एक बार फिर अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि डिंपल कपाड़िया की बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना बिस्तर को गीला कर देती हैं।

अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को लेकर किया खुलासा (Akshay Kumar Big Revealed Twinkle Khanna)

'खिलाड़ी' अक्षय कुमार जल्द ही एक नए अवतार में छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। अक्षय मशहूर इंटरनेशनल गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) का इंडियन वर्जन लेकर आ रहे हैं, जिसका प्रीमियर 27 जनवरी को सोनी टीवी पर होने वाला है। शो के प्रोमो अभी से सोशल मीडिया पर छा गए हैं, खासकर वह हिस्सा जिसमें अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के गुस्से को लेकर एक बेहद अजीब और मजेदार खुलासा करते नजर आ रहे हैं।

अक्षय ने पत्नी को सॉरी बोलने पर दी सीख (Akshay Kumar On Wife Twinkle Khanna)

सोनी द्वारा जारी लेटेस्ट प्रोमो में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मेहमान बनकर पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान अक्षय पूछते हैं कि वे दोनों कितने समय से साथ हैं। रितेश बताते हैं कि उन्हें साथ में 24 साल हो गए हैं। इस पर अक्षय चुटकी लेते हुए कहते हैं, "25 साल वाले (अक्षय खुद) से पूछो, खुश रहना है तो 'सॉरी' बोलना सीख लो।" जेनेलिया हंसते हुए कहती हैं कि रितेश का नाम ही 'सॉरी देशमुख' होना चाहिए क्योंकि वे तुरंत माफी मांग लेते हैं।

ट्विंकल ने बताया गुस्से में करती हैं ट्विंकल खन्ना ये काम

बात जब पत्नी के गुस्से पर पहुंची, तो अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जब उनसे नाराज होती हैं, तो वह चिल्लाती नहीं हैं, बल्कि उनका तरीका एकदम अलग है। अक्षय ने हंसते हुए कहा, "मुझे पता तब चलता है कि बीवी गुस्सा है जब मैं रात को सोने जाता हूं। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरी साइड का बिस्तर पूरा गीला है। वह चुपके से मेरे हिस्से के गद्दे पर पानी फेंक देती है।" यह सुनकर वहां मौजूद रितेश, जेनेलिया और बाकी मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

हंसी-मजाक और करोड़ों का इनाम

शो में रितेश-जेनेलिया के अलावा तुषार कपूर, साजिद खान और श्रेयस तलपड़े भी गेम खेलते दिखेंगे। एक अन्य प्रोमो में अक्षय श्रेयस तलपड़े की टांग खींचते नजर आ रहे हैं कि रितेश अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। बता दें कि 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' एक पहेली आधारित गेम शो है जिसमें खिलाड़ी पहिया घुमाकर पजल्स सॉल्व करते हैं। यहां इनाम की राशि 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है। लेकिन खेल में ट्विस्ट यह है कि अगर पहिया 'सांप' पर रुक गया, तो जीती हुई सारी रकम शून्य हो जाएगी। यह शो 27 जनवरी से हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा।

ये भी पढ़ें

यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है…घबराई ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को लेकर किया पोस्ट, लोग करने लगे कमेंट
बॉलीवुड
Twinkle Khanna share video she look worried said This all happened because Akshay Kumar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

22 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मनोज मुंतशिर का एआर रहमान के हिंदू-मुस्लिम वाले विवादित बयान पर हमला, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement
बॉलीवुड

तुम चीट कर रहे हो?…अनुष्का शर्मा ने क्यों विराट कोहली से किया सवाल? कपल का वीडियो हुआ वायरल

Anushka Sharma why asked to Virat Kohli are you cheat video goes viral
बॉलीवुड

SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका

Shahrukh Khan - Anil Kapoor Photo
बॉलीवुड

128 सेक्सवर्कर्स के लिए रियल लाइफ हीरो बने थे सुनील शेट्टी, ऐसे हुआ खुलासा

सुनील शेट्टी फोटो
बॉलीवुड

साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.