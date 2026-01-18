यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है…घबराई ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को लेकर किया पोस्ट, लोग करने लगे कमेंट

ट्विंकल के पोस्ट से पहले अक्षय कुमार ने भी अपनी पत्नी को बेहद अनोखे अंदाज में विश किया था। अक्षय ने ट्विंकल का एक पुराना वीडियो शेयर किया था जिसमें वह समुंद्र किनारे बड़े अजीबोगरीब तरीके से नाचते हुए चल रही हैं। अक्षय ने लिखा, "जब 2001 में हमारी शादी हुई थी, तब ट्विंकल की मां (डिंपल कपाड़िया) ने मुझसे कहा था कि बेटा, अजीब स्थितियों में भी हंसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यह लड़की बिल्कुल ऐसी ही है। आज 25 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी बेटी सीधा चलना तो जानती ही नहीं, वह तो जिंदगी को नाचते-गाते जीना पसंद करती है।"