बॉलीवुड

यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है…घबराई ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को लेकर किया पोस्ट, लोग करने लगे कमेंट

Twinkle Khanna Post On Akshay Kumar: ट्विंकल खन्ना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक्ट्रेस बेहद डरी हुई हैं। उन्होंने इसका पूरा इल्जाम अक्षय कुमार पर लगा दिया। अब लोग भी इसपर कमेंट कर रहे हैं

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 18, 2026

Twinkle Khanna share video she look worried said This all happened because Akshay Kumar

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को हुए 25 साल

Twinkle Khanna Post On Akshay Kumar: बॉलीवुड के फेमस कपल में से एक कहे जाने वाले अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना की शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। अपनी सिल्वर जुबली (Silver Jubilee) के इस खास मौके पर इस कपल ने फिल्मी पार्टियों या शोर-शराबे के बजाय कुछ एडवेंचर करने का फैसला किया। ट्विंकल खन्ना ने एक बेहद दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उसपर कमेंट कर रहे हैं।

ट्विंकल खन्ना ने किया अक्षय कुमार के लिए पोस्ट (Twinkle Khanna Post On Akshay Kumar)

ट्विंकल ने इंस्टाग्राम पर पहाड़ों की ऊंचाइयों से छलांग लगाने वाला एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वहअक्षय कुमार के साथ पैराग्लाइडिंग करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने पहली बार बताया कि उनकी 25 साल लंबी शादी का सबसे 'बेस्ट पार्ट' क्या रहा है। वीडियो में अक्षय पत्नी से पूछते हैं, "क्या तुम जंप करने के लिए तैयार हो?" इस पर ट्विंकल सिर हिलाकर जवाब देती हैं, "यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।" इस दौरान ट्विंकल बेहद घबराई हुई नजर आईं।

ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की शादी को हुए 25 साल (Twinkle Khanna Akshay Kumar 25th Wedding Anniversary)

वहीं, जब ट्विंकल ने अक्षय से पूछा कि क्या वे नर्वस हैं, तो अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझ पर अब प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि मेरी पत्नी ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।" पोस्ट शेयर करते हुए ट्विंकल ने एक प्यारा नोट लिखा, "हमारी शादी का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? यह कि हम हमेशा एक-दूसरे को उड़ने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्यार, सपोर्ट और पहाड़ों से कूदने के शानदार 25 साल पूरे होने की बधाई!"

अक्षय ने सास डिंपल कपाड़िया को लेकर दिया बयान (Akshay Kumar Instagram)

ट्विंकल के पोस्ट से पहले अक्षय कुमार ने भी अपनी पत्नी को बेहद अनोखे अंदाज में विश किया था। अक्षय ने ट्विंकल का एक पुराना वीडियो शेयर किया था जिसमें वह समुंद्र किनारे बड़े अजीबोगरीब तरीके से नाचते हुए चल रही हैं। अक्षय ने लिखा, "जब 2001 में हमारी शादी हुई थी, तब ट्विंकल की मां (डिंपल कपाड़िया) ने मुझसे कहा था कि बेटा, अजीब स्थितियों में भी हंसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यह लड़की बिल्कुल ऐसी ही है। आज 25 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी बेटी सीधा चलना तो जानती ही नहीं, वह तो जिंदगी को नाचते-गाते जीना पसंद करती है।"

बॉलीवुड सितारों ने लुटाया प्यार

अक्षय और ट्विंकल की इस सालगिरह पर पूरा बॉलीवुड उन्हें बधाई दे रहा है। नम्रता शिरोडकर, मलाइका अरोड़ा और बॉबी देओल जैसे सितारों ने इस कपल पर अपना प्यार बरसाया और उनके हमेशा साथ रहने की दुआ की। फैंस भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि इतने सालों बाद भी दोनों के बीच वही मस्ती और दोस्ती बरकरार है।

3 मिनट के इस गाने ने 100 करोड़ व्यूज किए पार, 36 की एक्ट्रेस ने YouTube पर मचाया गदर
बॉलीवुड
3 minutes Tamannaah Bhatia song aaj ki raat cross 1 Billion Views in Youtube create history

