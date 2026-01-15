पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो...अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो

अक्षय कुमार (सोर्स: X)
Akshay Kumar Helps Fan In Debt: बॉलीवुड के एक्टर 'मिस्टर खिलाड़ी' अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी दरियादिली और अनुशासन के लिए भी जाने जाते हैं। हमेशा लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाले अक्षय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं रूक रहे हैं।
दरअसल, आज यानी 15 जनवरी 2026 को मुंबई में BMC चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें अक्षय कुमार भी सुबह-सुबह अपना वोट डालने के लिए जुहू स्थित एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को कहा। इतना ही नहीं, जब अक्षय वोट डालकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक छोटी बच्ची रोती हुई उनके पास आई। उस बच्ची ने रोते हुए अक्षय से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, "मेरे पापा बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं, प्लीज हमारी मदद करो, बचा लो प्लीज।"
शुरुआत में अक्षय के सुरक्षाकर्मियों ने बच्ची को दूर करने की कोशिश की और उसे ऑफिस आने को कहा लेकिन अक्षय कुमार ने दरियादिली दिखाई और बच्ची की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को निर्देश दिया, बच्ची की पूरी डिटेल्स ली और मदद करने का भरोसा दिलाया। साथ ही, जब बच्ची अक्षय के पैर छूने लगी, तो अभिनेता ने बड़े ही प्यार से उसे संभाला और जाते-जाते भी अपनी टीम को याद दिलाया कि इस बच्ची की मदद होनी चाहिए।
अक्षय का ये बिहेव वहां मौजूद कैमरों में कैद हो गया और जैसे ही ये वीडियो उनके फैंस सामने आया, नेटिजन्स ने अक्षय कुमार पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, "अक्षय पाजी का दिल सोने का है, वे हमेशा जरूरतमंदों की सुनते हैं।" तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यही कारण है कि वे रीयल लाइफ हीरो हैं।" तीसरे यूजर ने अक्षय की लंबी उम्र की कामना की, तो अन्य ने कहा, स्टार्स को अक्षय से सीखना चाहिए कि फैंस के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दरअसल, अक्षय कुमार पहले भी कई बार सेना के जवानों, किसानों और आपदा पीड़ितों की आर्थिक मदद कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव के बिजी माहौल में भी एक अनजान बच्ची की पुकार सुनना उनकी इंसानियत को दिखा रहा है।
