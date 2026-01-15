पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो...अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो

अक्षय का ये बिहेव वहां मौजूद कैमरों में कैद हो गया और जैसे ही ये वीडियो उनके फैंस सामने आया, नेटिजन्स ने अक्षय कुमार पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, "अक्षय पाजी का दिल सोने का है, वे हमेशा जरूरतमंदों की सुनते हैं।" तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यही कारण है कि वे रीयल लाइफ हीरो हैं।" तीसरे यूजर ने अक्षय की लंबी उम्र की कामना की, तो अन्य ने कहा, स्टार्स को अक्षय से सीखना चाहिए कि फैंस के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दरअसल, अक्षय कुमार पहले भी कई बार सेना के जवानों, किसानों और आपदा पीड़ितों की आर्थिक मदद कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव के बिजी माहौल में भी एक अनजान बच्ची की पुकार सुनना उनकी इंसानियत को दिखा रहा है।