‘धुरंधर’ पर भड़कीं स्वरा भास्कर की मां, बोलीं- ‘हर मुसलमान को…’

Swara Bhaskar Mother Slams Dhurandhar: पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स तोड़ते हुए वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी। आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' ने हर उम्र के दर्शक के दिल और दिमाग पर खासा असर डाला। इतना ही नहीं फिल्म जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोला कि सोशल मीडिया पर फिल्म के किरदारों, गानों, फाइट सीन्स और असल घटनाओं तक की चर्चा हो रही हैं। अब इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर-द रिवेंज'आने वाला है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। जहाँ हर कोई फिल्म की तारीफ़ करते नहीं थक रहा है, वहीं एक्टेस स्वरा भास्कर की मां इरा भास्कर ने फिल्म के पहले भाग की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मुसलमानों और पाकिस्तान को हिंसक रूप में दिखाया गया है।