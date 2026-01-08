‘धुरंधर 2’ के कारण डरे मेकर्स… अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ कहीं हो न जाए फुस्स; आगे बढ़ा दी रिलीज डेट

‘भूत बंगला’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

बता दें अक्षय कुमार करीब 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ वापसी कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने आखिरी बार फिल्म ‘खट्टा मीठा’ में साथ काम किया था। फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर (बालाजी टेलीफिल्म्स) और अक्षय कुमार की ‘केप ऑफ गुड फिल्म्स’ ने प्रोड्यूस किया है।