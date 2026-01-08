‘धुरंधर 2’ के कारण डरे मेकर्स… अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ कहीं हो न जाए फुस्स; आगे बढ़ा दी रिलीज डेट

Akshay Kumar Bhooth Bangla Movie Update: फिल्म ‘धुरंधर’ की अपार सफलता और इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2’ की 19 मार्च रिलीज डेट को लेकर कई फिल्ममेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है। इसी कड़ी में अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ के डिले होने की खबरें हाल ही में सामने आई थीं। अब इस बात को लेकर मेकर्स की ओर से कन्फर्मेशन और ऑफिशियल अपडेट आ गया है।
फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए ‘भूत बंगला’ की नई रिलीज डेट डिक्लेयर की है। अब यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी।
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह ब्लॉकबस्टर कमाई की है, उसे देखते हुए 19 मार्च को रिलीज होने वाली ‘धुरंधर 2’ से भी यही उम्मीद की जा रही है कि वह कई हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी रहेगी। ऐसे में मेकर्स का यह सोचना जायज है कि उनकी फिल्म को रिलीज के बाद अच्छे स्पेस और थिएटर्स मिले।
फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया “बंगले से खबर आई है! 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है ‘भूत बंगला’।”
फिल्म की शूटिंग इसकी कहानी की जरूरतों और निर्देशक प्रियदर्शन के खास ट्रीटमेंट के अनुसार अलग-अलग लोकेशंस पर की गई है। फिल्म को जयपुर और हैदराबाद समेत कई खूबसूरत जगहों पर शूट किया गया है जिससे फिल्म विजुअली रिच नजर आए। ये लोकेशंस फिल्म के हॉरर-कॉमेडी एक्सपीरियंस को और ज्यादा एलीवेट करेंगे, जिसके लिए प्रियदर्शन जाने जाते हैं।
‘भूत बंगला’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
बता दें अक्षय कुमार करीब 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ वापसी कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने आखिरी बार फिल्म ‘खट्टा मीठा’ में साथ काम किया था। फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर (बालाजी टेलीफिल्म्स) और अक्षय कुमार की ‘केप ऑफ गुड फिल्म्स’ ने प्रोड्यूस किया है।
इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार इस समय प्रियदर्शन के साथ ‘हैवान’ की शूटिंग में भी व्यस्त हैं, वहीं ‘हेरा फेरी 3’ भी पाइपलाइन में है जिसका निर्देशन भी प्रियदर्शन करने वाले हैं।
