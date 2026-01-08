KGF Star Yash: घर से भागा, जेब खाली… फिर भी बन गया मेगास्टार; जानिए कैसे?

Pan India Star Yash: साल 2018 में केजीएफ: चैप्टर 1 की रिलीज के बाद अभिनेता यश एक बड़े स्टार के रूप में उभरे, जिन्हें पूरे देश में पसंद किया जाने लगा। इसके बाद 2022 में आई केजीएफ: चैप्टर 2 की ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें देशभर में जबरदस्त पहचान दिलाई और वे एक पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो गए। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनकी फैन फॉलोइंग आसमान छूने लगी, जिससे वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो गए।