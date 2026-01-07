नए साल में आई रोशनी की किरण… कटरीना कैफ और विक्की कौशल की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

7 नवंबर 2025 को कैटरीना और विक्की ने अपने बेबी बॉय का दुनिया में स्वागत किया था। तभी से फैंस के मन में यह क्यूरोसिटी बनी हुई थी कि विक्की और कैटरीना का बेटा कैसा दिखता है और उन्होंने उसका क्या नाम रखा है। आज आखिरकार वह इंतजार का खत्म हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर न सिर्फ अपने बेटे का नाम रिवील किया, बल्कि उसकी पहली झलक भी दिखाई। हालांकि, इस फोटो में बेटे का चेहरा नजर नहीं आ रहा है।