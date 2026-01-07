नए साल में आई रोशनी की किरण… कटरीना कैफ और विक्की कौशल की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

कटरीना कैफ और विक्की कौशल (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Vicky Kaushal-Katrina Kaif Latest Post: कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बेहद खास खुशखबरी है। नए साल के पहले हफ्ते में इस स्टार कपल ने अपने फैंस की वह इच्छा पूरी कर दी, जिसका उन्हें करीब दो महीने से इंतजार था।
7 नवंबर 2025 को कैटरीना और विक्की ने अपने बेबी बॉय का दुनिया में स्वागत किया था। तभी से फैंस के मन में यह क्यूरोसिटी बनी हुई थी कि विक्की और कैटरीना का बेटा कैसा दिखता है और उन्होंने उसका क्या नाम रखा है। आज आखिरकार वह इंतजार का खत्म हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर न सिर्फ अपने बेटे का नाम रिवील किया, बल्कि उसकी पहली झलक भी दिखाई। हालांकि, इस फोटो में बेटे का चेहरा नजर नहीं आ रहा है।
कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है। खास बात यह है कि इस नाम का कनेक्शन विक्की की सुपरहिट फिल्म ‘उरी’ से भी जुड़ा है। फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में विक्की के किरदार का नाम भी विहान था। विहान का अर्थ होता है ‘रोशनी की किरण’।
अपने पोस्ट में बेटे को दुनिया से परिचित कराते हुए विक्की और कैटरीना ने लिखा- "हमारे जीवन में रोशनी की किरण विहान कौशल… जिसके आने से हमारा पूरा संसार बदल गया और जीवन बदल गया … बहुत बहुत आभार।"
बेटे के जन्म के बाद अपने इमोशंस शेयर करते हुए विक्की ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पल बताया था। उन्होंने बताया था कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें नई भावनाओं से भर दिया है।
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है। चाहे उनकी शादी हो या परिवार से जुड़े अहम फैसले, दोनों ने हर चीज को बेहद सादगी और प्राइवेसी के साथ संभाला है। हालांकि, जब भी सही समय आया, उन्होंने अपने फैंस के साथ खुशियां शेयर कीं। कुछ समय पहले जब विक्की से बेटे के नाम को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था “बताऊंगा…”।
जैसे कैटरीना और विकी ने बेटे के नाम की जानकारी का पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर फैंस और दोस्तों की तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। परिणीति चोपड़ा, दीया मिर्जा, अहाना कुमरा, भूमि पेडनेकर सहित कई सेलिब्रिटीज ने कैटरीना और विक्की को शुभकामनाएं दीं। अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि वे विहान कौशल का चेहरा कब देख पाएंगे।
