6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

Varun Dhawan in Border 2: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ के भव्य लॉन्च के बाद वरुण धवन ने आज सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपनी कड़ी तैयारी और शूटिंग के दौरान हुए कई किस्से शेयर किए हैं। इन किस्सों में उन्होंने शूटिंग के दौरान हुई लेग इंजरी के बारे में भी बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 06, 2026

Varun Dhawan in Border 2

वरुण धवन ने शेयर किया बॉर्डर 2 से जुड़ा किस्सा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Varun Dhawan in Border 2: 2 जनवरी को फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ का भव्य लॉन्च राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई। इस खास मौके पर सोनू निगम ने गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसने माहौल को भावुक और देशभक्ति से भर दिया। लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता वरुण धवन अपने चिर-परिचित अंदाज में वहां मौजूद जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ उनसे बातचीत की, बल्कि उनके साथ डांस भी किया, जिससे माहौल और भी खास हो गया। वहीं, फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने घर कब आओगे', के लॉन्च के दौरान भावुक हुए सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद और बताया कि क्यों उन्होंने की थी बॉर्डर फिल्म साइन।

गाने के लॉन्च के बाद आज वरुण धवन ने फैंस और दर्शकों से सोशल मीडिया पर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से जुड़ी बातें शेयर कीं।

‘बॉर्डर 2’ के लिए वरुण धवन की कड़ी तैयारी

मंगलवार, 6 जनवरी को वरुण धवन एक्स (पहले ट्विटर) पर नेटीजनस के साथ एक लाइव सेशन में जुड़े। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ के लिए किस तरह तैयारी की, तो उन्होंने बताया कि एक असली वॉर हीरो का किरदार निभाने के लिए उन्हें कड़ी फिजिकल प्रिपरेशन करनी पड़ी और काफी वर्कआउट करना पड़ा।

शूटिंग के दौरान लगी चोट, असली सैनिकों के साथ किया काम

वरुण धवन ने यह भी बताया कि बसंतर की लड़ाई वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनकी टेलबोन में चोट लग गई थी। इस सीन की शूटिंग उन्होंने असली सैनिकों के साथ की, जो उनके लिए एक चैलेंजिंग लेकिन यादगार अनुभव रहा।

‘बॉर्डर 2’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’, साल 1997 में रिलीज हुई ऑल टाइम ब्लाकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। यह फिल्म 1971 के भारत - पाकिस्तान युद्ध की अनकही कहानियों पर आधारित है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की बहादुरी को दर्शाया गया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने
बॉलीवुड
Trishala Dutt Cryptic Post Viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

06 Jan 2026 06:56 pm

Published on:

06 Jan 2026 06:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

Agastya Nanda
बॉलीवुड

11 साल बाद रणबीर कपूर के साथ… दीपिका पादुकोण के इशारे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Ranbir Kapoor-Deepika Padukone
बॉलीवुड

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post Viral
बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

Hardik Pandya introduced girlfriend Mahieka Sharma to Amitabh Bachchan video goes viral
बॉलीवुड

सलमान खान करेंगे Raj-DK के साथ काम? The Family Man मेकर्स से चल रही है बातचीत

Salman Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.