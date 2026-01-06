सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

वरुण धवन ने शेयर किया बॉर्डर 2 से जुड़ा किस्सा। (फोटो सोर्स: IMDb)
Varun Dhawan in Border 2: 2 जनवरी को फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ का भव्य लॉन्च राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई। इस खास मौके पर सोनू निगम ने गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसने माहौल को भावुक और देशभक्ति से भर दिया। लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता वरुण धवन अपने चिर-परिचित अंदाज में वहां मौजूद जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ उनसे बातचीत की, बल्कि उनके साथ डांस भी किया, जिससे माहौल और भी खास हो गया। वहीं, फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने घर कब आओगे', के लॉन्च के दौरान भावुक हुए सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद और बताया कि क्यों उन्होंने की थी बॉर्डर फिल्म साइन।
गाने के लॉन्च के बाद आज वरुण धवन ने फैंस और दर्शकों से सोशल मीडिया पर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से जुड़ी बातें शेयर कीं।
मंगलवार, 6 जनवरी को वरुण धवन एक्स (पहले ट्विटर) पर नेटीजनस के साथ एक लाइव सेशन में जुड़े। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ के लिए किस तरह तैयारी की, तो उन्होंने बताया कि एक असली वॉर हीरो का किरदार निभाने के लिए उन्हें कड़ी फिजिकल प्रिपरेशन करनी पड़ी और काफी वर्कआउट करना पड़ा।
वरुण धवन ने यह भी बताया कि बसंतर की लड़ाई वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनकी टेलबोन में चोट लग गई थी। इस सीन की शूटिंग उन्होंने असली सैनिकों के साथ की, जो उनके लिए एक चैलेंजिंग लेकिन यादगार अनुभव रहा।
‘बॉर्डर 2’, साल 1997 में रिलीज हुई ऑल टाइम ब्लाकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। यह फिल्म 1971 के भारत - पाकिस्तान युद्ध की अनकही कहानियों पर आधारित है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की बहादुरी को दर्शाया गया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
