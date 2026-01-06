सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

Varun Dhawan in Border 2: 2 जनवरी को फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ का भव्य लॉन्च राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई। इस खास मौके पर सोनू निगम ने गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसने माहौल को भावुक और देशभक्ति से भर दिया। लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता वरुण धवन अपने चिर-परिचित अंदाज में वहां मौजूद जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ उनसे बातचीत की, बल्कि उनके साथ डांस भी किया, जिससे माहौल और भी खास हो गया। वहीं, फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने घर कब आओगे', के लॉन्च के दौरान भावुक हुए सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद और बताया कि क्यों उन्होंने की थी बॉर्डर फिल्म साइन।