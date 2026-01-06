कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post Viral: संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त अमेरिका में साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती हैं और समय-समय पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लोगों को चौंका देती हैं। उनके ये पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वे किसके बारे में होते हैं, इसे लेकर लोग सिर्फ कयास ही लगाते रह जाते हैं। अब एक बार फिर त्रिशाला ने ऐसा ही एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लेकर लोग न सिर्फ असमंजस में हैं बल्कि चिंतित भी नजर आ रहे हैं।