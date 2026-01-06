6 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का चौंकाने वाला पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 06, 2026

Trishala Dutt Cryptic Post Viral

संजय दत्त और उनकी बेटी त्रिशाला दत्त (इमेज सोर्स: IMDb)

Trishala Dutt Cryptic Post Viral: संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त अमेरिका में साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती हैं और समय-समय पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लोगों को चौंका देती हैं। उनके ये पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वे किसके बारे में होते हैं, इसे लेकर लोग सिर्फ कयास ही लगाते रह जाते हैं। अब एक बार फिर त्रिशाला ने ऐसा ही एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लेकर लोग न सिर्फ असमंजस में हैं बल्कि चिंतित भी नजर आ रहे हैं।

त्रिशाला का पोस्ट आया सामने

त्रिशाला दत्त का सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है, लेकिन उनके पोस्ट का कंटेंट बाहर आ गया है और इस पर चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरह कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर सामने वाले को सजा देते हैं।

त्रिशाला के अनुसार, यह इमोशनल मैनिपुलेशन है। साइलेंट ट्रीटमेंट के जरिए लोग दूसरे व्यक्ति को पनिश करते हैं, जो पूरी तरह गलत है। भावनाओं को खुलकर शेयर करने और बातचीत करने की बजाय चुप्पी साध लेना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह एब्यूज के समान है।

त्रिशाला की एडवाइस

उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना कर रहे लोगों को इस तरह के गलत व्यवहार से बचने की सलाह दी। त्रिशाला ने लिखा, “असली रिश्ते आपको दर्द देकर सबक नहीं सिखाते, वे बातचीत के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। जो चुप्पी आपके नर्वस सिस्टम की बचाती है, वह सेल्फ-रिस्पेक्ट है। लेकिन जो चुप्पी किसी और को सजा देने के लिए इस्तेमाल की जाए, वह पावरप्ले है।”

हालांकि, त्रिशाला ने यह पोस्ट किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह उनके पिता और परिवार की ओर हो सकता है।

त्रिशाला दत्त के बारे में

त्रिशाला दत्त, संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी बड़ी बेटी हैं। ऋचा शर्मा का साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। इसके बाद संजय दत्त ने 2008 में अभिनेत्री मान्यता दत्त से शादी की। साल 2010 में इस कपल के जुड़वा बच्चे हुए।

संजय दत्त

06 Jan 2026 03:47 pm

