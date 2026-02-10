‘कांतारा चैप्टर 1’ के एक्टर को ईडी ने भेजा समन, सोने की चोरी से जुड़ा है मामला

Kantara Chapter 1 Actor ED Summon: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और 'कांतारा: चैप्टर 1' में राजा राजशेखर की भूमिका निभा चुके जयराम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक हाई-प्रोफाइल जांच है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित गोल्ड चोरी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जयराम को 17 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।