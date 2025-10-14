दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती थी बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस, सालों बाद सच्चाई आई सामने

कुनिका सदानंद की पुरानी फोटो (सोर्स: एक्स)
Kunickaa Sadanand Love Story: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हां, टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में नाम कमा चुकी फेमस एक्ट्रेस ने बताया कि एक समय में वह बहुत शराब पीने लगी थीं, उन्हें दिन-रात का होश नहीं होता था। दोपहर में ही वह बीयर पीने लगती और शाम ढ़लते ही रात में नाइट क्लब चली जाती थीं। वह ऐसा क्यों करने लगी थीं, इस बात का भी खुलासा उन्होंने किया है।
हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है- कुनिका सदानंद। जी हां, कुनिका सदानंद ने एक समय में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी से बातचीत के दौरान कुनिका ने अपनी लाइफ के सबसे दर्दनाक दौर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मैं ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा शराब पीती थी। एक बुरे ब्रेकअप के बाद मैं बुरी तरह से टूट गई थी। शराब और बियर पीने के कारण मेरा वजन बढ़ गया था, जब मैं डबिंग के दौरान खुद को स्क्रीन पर देखती, तो सोचती थी कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया?”
कुनिका (Kunickaa Sadanand) ने आगे बताया, “छुट्टियों में मैं दोपहर को बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती थी। ये एक आदत सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कि मैं क्या करूं बस पीती थी। क्योंकि मैं इस कदर टूट गई थी।”
एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए आगे बताया कि वह प्यार में बार-बार टूटी हैं। उन्होंने साफ कहा, “मैं दो लिव-इन रिलेशनशिप, चार रोमांस और दो शादियों में रह चुकी हूं। अब 60 साल की उम्र तक तो अब इन सब से काफी एक्सपीरियंस ले चुकी हूं!”
खैर कुछ भी हो दिल टूटा, रिश्ते टूटे, लेकिन कुनिका सदानंद आज भी उसी आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ जी रही हैं, जैसे हमेशा से रही हैं। फिलहाल कुनिका सदानंद रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में लोगों को एंटरटेन कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग