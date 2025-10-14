दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती थी बॉलीवुड की ये फेमस एक्ट्रेस, सालों बाद सच्चाई आई सामने

हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है- कुनिका सदानंद। जी हां, कुनिका सदानंद ने एक समय में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी से बातचीत के दौरान कुनिका ने अपनी लाइफ के सबसे दर्दनाक दौर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मैं ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा शराब पीती थी। एक बुरे ब्रेकअप के बाद मैं बुरी तरह से टूट गई थी। शराब और बियर पीने के कारण मेरा वजन बढ़ गया था, जब मैं डबिंग के दौरान खुद को स्क्रीन पर देखती, तो सोचती थी कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया?”