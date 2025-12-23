23 दिसंबर 2025,

अमिताभ बच्चन का दिल जीत गई ये एक्ट्रेस, ‘KBC’ में Big B ने की जमकर प्रशंसा

Amitabh Bachchan: रोने लगी एक्ट्रेस… जब अमिताभ बच्चन ने 'KBC' के मंच पर बांधे तारीफों के पुल। जानें कौन है ये एक्ट्रेस?

मुंबई

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

KBC Amitabh Bachchan: बॉलीवुड में हर एक्टर का सपना होता है कि किसी बड़े स्टार से तारीफ मिले। मंगलवार को केबीसी के मंच पर यही हुआ। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे की खूब तारीफ की। एक्ट्रेस ने मंगलवार को उस खास पल का जिक्र करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

दरअसल, वीडियो में ‘बिग बी’ अनन्या की फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि फिल्म में कई बड़े कलाकार थे, लेकिन अनन्या ने अपनी भूमिका को गजब तरीके से निभाया। उनके डायलॉग भले ही कम थे, पर उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों और Expressions से किरदार को इतना जीवंत बनाया कि वह स्क्रीन पर अलग ही चमक गईं।

किसी भी सीन का असली महत्व तब आता है जब…

बॉलीवुड महानायक ने आगे कहा कि किसी भी सीन का असली महत्व तब आता है जब दर्शक उसे महसूस कर सकें। अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलने तक सीमित नहीं होता। शूटिंग के समय, एक अभिनेता को पूरी तरह सीन में डूब जाना चाहिए, ताकि वह परिस्थितियों और भावनाओं को वास्तविक रूप में दर्शकों तक पहुंचा सके।

अमिताभ के अनुसार, ''यह बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसी तरह के अभिनय से ही कोई कलाकार 'लीजेंडरी' बनता है। फिल्म में अनन्या की एक्टिंग से साफ था कि उन्होंने इस चुनौती को अच्छे तरीके से निभाया।''

तरफ सुन गदगद हुईं एक्ट्रेस

अपनी तारीफ सुन एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "यह मेरे करियर का सबसे बड़ा पल है। मुझे अमिताभ बच्चन के शब्द हमेशा याद रहेंगे। मेरे लिए यह अनुभव किसी पुरस्कार या फिल्म की सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

बता दें एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा-मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के लिए पहुंचीं थीं। इस फिल्म में उनके साथ कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन का दिल जीत गई ये एक्ट्रेस, ‘KBC’ में Big B ने की जमकर प्रशंसा

