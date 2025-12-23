अमिताभ बच्चन का दिल जीत गई ये एक्ट्रेस, ‘KBC’ में Big B ने की जमकर प्रशंसा

दरअसल, वीडियो में ‘बिग बी’ अनन्या की फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि फिल्म में कई बड़े कलाकार थे, लेकिन अनन्या ने अपनी भूमिका को गजब तरीके से निभाया। उनके डायलॉग भले ही कम थे, पर उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों और Expressions से किरदार को इतना जीवंत बनाया कि वह स्क्रीन पर अलग ही चमक गईं।