Exclusive: ‘मेरे लिए झूठ और झूठे लोग रेड फ्लैग’- बोलीं अनन्या पांडे, जानिए कार्तिक आर्यन ने क्या कहा

इस पर कार्तिक ने कहा, 'अभी बहुत जल्दी है इस पर बात करना क्योंकि अभी सिर्फ टीजर और एक गाना ही आया है। मगर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है टीजर और गाने को कि काफी टाइम बाद इस तरह की फ्रेशनेस और स्टोरी आ रही है। इसमें कई तरह के रंग हैं और ये काफी अलग तरह की फिल्म है।' वहीं, अनन्या ने कहा, 'लोगों को लगता है कि प्यार में सिर्फ दर्द होना चाहिए, लेकिन 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में एक हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं। फिल्म बता रही है कि प्यार सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हंसी, खुशी और और जिंदगी को एंजॉय करना है, और यही यूनिकनेस है फिल्म में।