Exclusive: ‘मेरे लिए झूठ और झूठे लोग रेड फ्लैग’- बोलीं अनन्या पांडे, जानिए कार्तिक आर्यन ने क्या कहा

राजस्थान पत्रिका दफ्तर पहुंचे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे (फोटो सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Kartik Aaryan and Ananya Panday Upcoming Movie:कार्तिक आर्यन ने अनन्या पांडे के साथ अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टाइटल ट्रैक जयपुर में लॉन्च किया, जहां उनका बेमिसाल स्वैग, जबरदस्त बॉडी के साथ हॉट टैटू ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस रोम-कॉम फिल्म में दर्शकों को एक बार फिर कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री, चुलबुला अंदाज, सिंक्रोनाइज्ड डांस, फ्लर्टिंग, एनर्जी और उनकी ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी।
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टाइटल ट्रैक रिलीज के बाद फिल्म के एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडेराजस्थान पत्रिका दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें कीं।
इस सवाल पर कार्तिक और अनन्या ने बताया कि ये टाइटल भी है और टंग ट्विस्टर भी। ये टाइटल इतना यूनिक है कि इस पर काफी बात हो रही है। वहीं, जहां भी हम जाते हैं कुछ लोग इसको बोल पाते हैं 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ और कुछ नहीं, तो ये एक टंग ट्विस्टर भी बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी फिल्म का टीजर और टाइटल ट्रैक ही आया है, ट्रेलर आने में अभी वक्त है।
इस सवाल के जवाब में अनन्या ने कहा, 'मेरे लिए झूठ और झूठे लोग रेड फ्लैग हैं।' वहीं, कार्तिक ने बताया, 'मुझे कलर्स समझ नहीं आते, लेकिन ये पता चल जाता है कि आप किसके साथ मैच कर पा रहे हैं और किसके साथ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी की कम्पनी पसंद आने लगती है और वैसे भी मेरे लिए तो हर लड़की ग्रीन फ्लैग है।'
इस पर कार्तिक ने कहा, 'अभी बहुत जल्दी है इस पर बात करना क्योंकि अभी सिर्फ टीजर और एक गाना ही आया है। मगर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है टीजर और गाने को कि काफी टाइम बाद इस तरह की फ्रेशनेस और स्टोरी आ रही है। इसमें कई तरह के रंग हैं और ये काफी अलग तरह की फिल्म है।' वहीं, अनन्या ने कहा, 'लोगों को लगता है कि प्यार में सिर्फ दर्द होना चाहिए, लेकिन 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में एक हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं। फिल्म बता रही है कि प्यार सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हंसी, खुशी और और जिंदगी को एंजॉय करना है, और यही यूनिकनेस है फिल्म में।
अनन्या जैसा कि टीजर में दिख रहा है कि आप 90s की लव स्टोरी ढूंढ रहीं हैं, तो आज के दौर में आपके लिए रियल लाइफ पार्टनर में 90s कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? इस पर अनन्या ने कहा, 'मेरे हिसाब से 90s की लव स्टोरीज में लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव होते थे, गाते थे और मैं भी बहुत रोमांटिक हूं, तो मुझे तो रोमांटिक जेस्चर बहुत पसंद हैं और अगर बात की जाए 90 के दशक की रोमांटिक फिल्म की तो मेरी फेवरेट 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की राज और सिमरन (शाहरुख खान और काजोल) की जोड़ी है।' वहीं, कार्तिक की फेवरेट जोड़ी 'कुछ कुछ होता है' की राहुल और अंजलि (शाहरुख खान और काजोल) की जोड़ी है।
इस सवाल के जवाब में कार्तिक आर्यन कहते हैं, 'अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, फिलहाल तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है, जब आएगी तो अपने आप ही हो जाएगा। अभी मैं बस फिल्मों में ही रोमांस कर रहा हूं। मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी फीमेल फैन फॉलोविंग का दिल तोड़ने का और ना ही मेल फैंस का दिल तोड़ना चाहता हूं मैं। हां, लेकिन होपफुली कभी तो होगा ही ऐसा।'
बता दें समीर विदवांस निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस और नम: पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 2025 की सबसे बड़ी रोम-कॉम फिल्म है। अब देखिए फिल्म का सबसे पहला गाना।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग