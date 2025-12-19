EXCLUSIVE INTERVIEW: ‘लव मैरिज के लिए जरूरी माता-पिता की परमिशन, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो ये मॉडल’

उत्तर-'यदि किसी दलित के साथ, किसी आदिवासी भाई के साथ एसटी का हो या एससी का हो, यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो बराबर कार्रवाई होना चाहिए। पर आप जो बोल रहे हो किसी भी निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। संविधान भी बोलता है कि दस दोषी बच जाए पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो यह जो है एट्रोसिटी एक्ट इसमें जांच का प्रावधान नहीं होने की वजह से कई झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं और युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि जांच की व्यवस्था की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले जांच होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जांच की व्यवस्था हो जाएगी तो जो निर्दोषों के जो केस लड़ना पड़ते हैं, उन सालों साल केस लड़ने के बाद जब वह बरी होता है तब वह जो मूलभूत सुविधाएं होती जैसे कि उसका अधिकार है कि वह कोई एग्जाम दे रहा है, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वह उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज है और वह उसकी उम्र निकल जाएगी। उसके बाद उसका डिसीजन आ जाएगा न्यायपालिका में। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ अनधिकार हो रहा है। तो हम यह चाहते हैं कि एसटी एसटी के भाई के साथ अत्याचार हो तो बराबर सजा होनी चाहिए, पर निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। हम इसमें जांच की मांग जिसमें जांच की मांग करते हैं।'