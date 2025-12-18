16 महीने में खुले 150 टोल प्लाजा, नए सिस्टम से नितिन गडकरी ने बताया 6000 करोड़ तक बचाने का प्लान

बता दें कि नेशनल हाईवे पर टोल की वसूली नेशनल हाईवेज फी रूल्स, 1997 के तहत होती है। 2008 के एक नियम (नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स) के तहत ऐसी व्यवस्था की गई कि नेशनल हाईवे पर किसी सेक्शन में एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर दो टोल प्लाजा नहीं बनाए जा सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए संबन्धित अफसरों को लिखित कारण बताना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं, जिनके मद्देनजर अपवादस्वरूप 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा बनाए जाने की इजाजत है।