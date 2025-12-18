क्या सिर्फ 15,000 रुपये की सैलेरी में मिल सकता है Personal Loan? जानिए Minimum Income की शर्तें

पर्सनल लोन के लिए सभी बैंको की मिनिमम इनकम की शर्तें अलग-अलग हैं। (PC: Freepik)
Personal Loan Minimum Income: जरूरत के समय पर्सनल लोन काफी मददगार साबित हो सकता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसका मतलब ये बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसमें कई तरह की पात्रता शर्तें होती हैं जैसे सिबिल स्कोर, आयु, मिनिमम इनकम, डेट टू इनकम (debt-to-income ratio) रेशियो इत्यादि। अगर आप पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता है। बैंक के पर्सनल लोन की शर्तों में न्यूनमत आय यानी मिनिमम इनकम और ऋण चुकाने की क्षमता प्रमुख हैं। आइए जानते हैं कि देश में बैंक कितनी न्यूनतम आय मांगते हैं।
बिना गारंटी के इस लोन में बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता। यदि ग्राहक लोन चुकाने में असमर्थ हो, तो बैंक के पास कोई विकल्प नहीं होता, जिससे वह अपनी हानि की पूर्ति कर सके। ऐसे में, ये अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि ग्राहक समय पर लोन चुकाने में पूरी तरह सक्षम हो। इसलिए ग्राहक की न्यूनतम आय पर्सनल लोन की पात्रता के लिए एक अहम मापदंड है। अलग-अलग बैंकों द्वारा लोन चुकाने की क्षमता के लिए ग्राहक की न्यूनतम आय अलग-अलग तय की गई है।
HDFC बैंक में पर्सनल लोन के आवेदक की न्यूनतम मासिक आय लगभग 25,000 रुपये तय है। बैंक सैलरी अकाउंट, नौकरी की स्थिरता और क्रेडिट स्कोर को भी ध्यान में रखता है। जिन ग्राहकों का बैंक में पहले से कोई खाता खुला हुआ है उनके लिए लोन मिलना ज्यादा आसान हो जाता है।
Axis बैंक में पर्सनल लोन के लिए आय की शर्त खाताधारक और गैर-खाताधारक के आधार पर अलग-अलग होती है। बैंक के मौजूदा खाताधारकों के लिए न्यूनतम मासिक आय लगभग 15,000 रुपये है, जबकि नए या गैर-खाताधारकों के लिए यह सीमा करीब 25,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही बैंक डेट-टू-इनकम रेशियो पर भी ध्यान देता है।
Kotak Mahindra बैंक में पर्सनल लोन के लिए सैलरी अकाउंट धारकों की न्यूनतम मासिक आय लगभग 25,000 रुपये है। वहीं, जिनका Kotak Mahindra बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है, उनके लिए यह शर्त बढ़कर करीब 30,000 रुपये प्रति माह है। बैंक क्रेडिट हिस्ट्री और रोजगार की निरंतरता को भी प्राथमिकता देता है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में पर्सनल लोन के लिए आय की शर्त नौकरी के प्रकार पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक आय लगभग 20,000 रुपये है, जबकि निजी या कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह सीमा करीब 25,000 रुपये प्रति माह रखी है। SBI लोन देते समय स्थिर आय और मौजूदा देनदारियां कम होने को अहम मानता है।
