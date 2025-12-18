18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

क्या सिर्फ 15,000 रुपये की सैलेरी में मिल सकता है Personal Loan? जानिए Minimum Income की शर्तें

पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है, इसलिए बैंक ग्राहर की आय और चुकाने की क्षमता पर खास ध्यान देते हैं। जानिए HDFC, Axis, Kotak और SBI जैसे बड़े बैंक पर्सनल लोन के लिए कितनी न्यूनतम मासिक आय की शर्त रखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 18, 2025

Personal Loan

पर्सनल लोन के लिए सभी बैंको की मिनिमम इनकम की शर्तें अलग-अलग हैं। (PC: Freepik)

Personal Loan Minimum Income: जरूरत के ​समय पर्सनल लोन काफी मददगार साबित हो सकता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसका मतलब ये बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसमें कई तरह की पात्रता शर्तें होती हैं जैसे सिबि​ल स्कोर, आयु, मिनिमम इनकम, डेट टू इनकम (debt-to-income ratio) रेशियो इत्यादि। अगर आप पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता है। बैंक के पर्सनल लोन की शर्तों में न्यूनमत आय यानी मिनिमम इनकम और ऋण चुकाने की क्षमता प्रमुख हैं। आइए जानते हैं कि देश में बैंक कितनी न्यूनतम आय मांगते हैं।

Minimum Income क्यों है जरूरी?

बिना गारंटी के इस लोन में बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता। यदि ग्राहक लोन चुकाने में असमर्थ हो, तो बैंक के पास कोई विकल्प नहीं होता, जिससे वह अपनी हानि की पूर्ति कर सके। ऐसे में, ये अत्यधिक जरूरी हो जाता है कि ग्राहक समय पर लोन चुकाने में पूरी तरह सक्षम हो। इसलिए ग्राहक की न्यूनतम आय पर्सनल लोन की पात्रता के लिए एक अहम मापदंड है। अलग-अलग बैंकों द्वारा लोन चुकाने की क्षमता के लिए ग्राहक की न्यूनतम आय अलग-अलग तय की गई है।

HDFC बैंक

HDFC बैंक में पर्सनल लोन के आवेदक की न्यूनतम मासिक आय लगभग 25,000 रुपये तय है। बैंक सैलरी अकाउंट, नौकरी की स्थिरता और क्रेडिट स्कोर को भी ध्यान में रखता है। जिन ग्राहकों का बैंक में पहले से कोई खाता खुला हुआ है उनके लिए लोन मिलना ज्यादा आसान हो जाता है।

Axis बैंक

Axis बैंक में पर्सनल लोन के लिए आय की शर्त खाताधारक और गैर-खाताधारक के आधार पर अलग-अलग होती है। बैंक के मौजूदा खाताधारकों के लिए न्यूनतम मासिक आय लगभग 15,000 रुपये है, जबकि नए या गैर-खाताधारकों के लिए यह सीमा करीब 25,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही बैंक डेट-टू-इनकम रेशियो पर भी ध्यान देता है।

Kotak Mahindra बैंक

Kotak Mahindra बैंक में पर्सनल लोन के लिए सैलरी अकाउंट धारकों की न्यूनतम मासिक आय लगभग 25,000 रुपये है। वहीं, जिनका Kotak Mahindra बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है, उनके लिए यह शर्त बढ़कर करीब 30,000 रुपये प्रति माह है। बैंक क्रेडिट हिस्ट्री और रोजगार की निरंतरता को भी प्राथमिकता देता है।

State Bank of India (SBI)

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में पर्सनल लोन के लिए आय की शर्त नौकरी के प्रकार पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक आय लगभग 20,000 रुपये है, जबकि निजी या कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह सीमा करीब 25,000 रुपये प्रति माह रखी है। SBI लोन देते समय स्थिर आय और मौजूदा देनदारियां कम होने को अहम मानता है।

ये भी पढ़ें

Car Loan लेने का बना रहे हैं प्लान? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर
कारोबार
Car loan comparision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

18 Dec 2025 06:01 pm

Hindi News / Business / क्या सिर्फ 15,000 रुपये की सैलेरी में मिल सकता है Personal Loan? जानिए Minimum Income की शर्तें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

भविष्य में न कोई गरीब होगा, न पैसे बचाने की जरूरत होगी: मस्क

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

55,000% उछला ये AI स्टॉक! फिर कंपनी ही क्यों कह रही, 'ये तेजी ठीक नहीं'

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

दोस्त को दिया अपना क्रेडिट कार्ड! टैक्स नोटिस के लिए रहिए तैयार

कारोबार

Modi in Oman: अरब देशों के लिए खुला भारत का 'महा-द्वार', जानें आम आदमी को क्या होगा फायदा

India-Oman CEPA
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.