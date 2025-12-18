18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते कीमतों में गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 18, 2025

Gold Rate Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार दोपहर एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.41 फीसदी या 550 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,344 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.77 फीसदी या 1604 रुपये की गिरावट के साथ 2,05,831 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,29,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,17,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 85,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,35,270 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलर्स24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,35,2701,24,0001,01,450
जोयालुक्कास1,34,8401,23,6001,01,130
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,23,6001,01,13078,650
कल्याण ज्वैलर्स1,23,600

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,34,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 78,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 18 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

38 लाख का Home Loan और 1 भी रुपया ब्याज नहीं, जान लीजिए यह फंडा
कारोबार
home loan emi calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

18 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

दोस्त को दिया अपना क्रेडिट कार्ड! टैक्स नोटिस के लिए रहिए तैयार

कारोबार

Modi in Oman: अरब देशों के लिए खुला भारत का 'महा-द्वार', जानें आम आदमी को क्या होगा फायदा

India-Oman CEPA
कारोबार

Richest royal families: इन शाही परिवारों के पास है कितना पैसा?

Richest royal families in India
कारोबार

Deadline Alert: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें आधार, बैंक और टैक्स से जुड़े ये काम, वरना हो जाएगा आपका नुकसान

31 December Deadline Alert
कारोबार

मैनेजर ने चली चाल, जन्मदिन कि छुट्टी का बनाया मुद्दा, कर दी HR को झूठी शिकायत, जानिए पूरी कहानी

Worried Employee
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.