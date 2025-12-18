Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार दोपहर एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.41 फीसदी या 550 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,344 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.77 फीसदी या 1604 रुपये की गिरावट के साथ 2,05,831 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,29,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,17,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 85,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,01,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,35,270 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर्स
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,35,270
|1,24,000
|1,01,450
|—
|जोयालुक्कास
|1,34,840
|1,23,600
|1,01,130
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,23,600
|1,01,130
|78,650
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,23,600
|—
|—
जोयालुक्कास में गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,34,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,01,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 78,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 18 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग