Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,29,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,17,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 85,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है।