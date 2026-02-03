3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

India-US Trade Deal: लैपटॉप से ​​लेकर डेयरी उत्पादों तक…जानें भारत में क्या-क्या होगा सस्ता

डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह समझौता तब संभव हुआ जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का फैसला लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 03, 2026

टैरिफ में कटौती के बाद क्या-क्या होगा सस्ता (Photo-IANS)

India-US Trade Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद व्यापार समझौते को लेकर जानकारी शेयर की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले को दोनों देशों के रिश्तों में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।

मोदी ने ट्रंप का किया धन्यवाद

डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह समझौता तब संभव हुआ जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का फैसला लिया।

भारत में क्या सस्ता हो सकता है?

इस समझौते के बाद भारत में आयातित अमेरिकी वस्तुओं की खुदरा कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। डेयरी उत्पाद, दालें और पैकेज्ड फूड आइटम्स की कीमतों में कमी हो सकती है। 

इसके अलावा लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तकनीकी हार्डवेयर और कंपोनेंट्स की कीमतें भी गिर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आयात संबंधी खर्चों में कमी आने से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पैकेटबंद सामान और घरेलू उपकरण जैसे उपभोक्ता उत्पादों की सामर्थ्य में सुधार हो सकता है।

अमेरिका में क्या होंगे भारतीय प्रोडक्ट सस्ते?

टैरिफ में कटौती से भारत के कई क्षेत्रों को सीधा फायदा हो सकता है। कपड़ा और परिधान उद्योग में अमेरिका में सामान की लैंडेड कॉस्ट घटेगी, जिससे भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। आभूषणों के निर्यात को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में और ज्यादा किफायती और आकर्षक होंगे।

इसके अलावा इस्पात, रसायन, इंजीनियरिंग सामान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी कम व्यापारिक बाधाओं और आसान बाजार पहुंच का फायदा मिलेगा, जिससे निर्यात बढ़ने की संभावना है।

क्या अभी भी महंगा रहेगा?

हालांकि कई श्रेणियों के उत्पाद अधिक किफायती होने वाले हैं, लेकिन मौजूदा शुल्क संरचनाओं के कारण कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद महंगे बने रह सकते हैं। 

इस्पात, एल्युमीनियम और तांबा – अमेरिका में धारा 232 के तहत शुल्क लगभग 50% पर बना हुआ है और इन्हें प्रवेश के लिए उच्च बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

इसी प्रकार, सीमित टैरिफ छूट के कारण कुछ ऑटो घटकों पर टैरिफ अभी भी लगभग 25% हो सकता है।

ये भी पढ़ें

टैरिफ घटाकर 18% किया जाना एक ‘ऐतिहासिक क्षण’.. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के फैसले का किया स्वागत
राष्ट्रीय
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 11:39 am

Hindi News / Business / India-US Trade Deal: लैपटॉप से ​​लेकर डेयरी उत्पादों तक…जानें भारत में क्या-क्या होगा सस्ता
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: चांदी में आया 21,000 रुपये का बड़ा उछाल, सोना भी नहीं थमा, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

gold silver price today
कारोबार

Share Market Update: टैरिफ डील के बाद सेंसेक्स में आई 4,200 अंको की जोरदार बढ़त, इस एक के अलावा सभी शेयर उछले

SHARE MARKET SENSEX SURGES
कारोबार

लाखों आवेदन, फिर भी हजारों सीटें खाली: केंद्र सरकार की मेगा इंटर्नशिप योजना से युवाओं की दूरी क्यों?

employment and skilling
कारोबार

Bank Holidays 2026: फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब और कहां

Bank holidays February 2026 India, RBI bank holiday calendar 2026, February 2026 bank holidays, RBI holiday list February 2026, India bank holidays state-wise,
कारोबार

Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.