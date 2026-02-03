India-US Trade Deal: लैपटॉप से ​​लेकर डेयरी उत्पादों तक…जानें भारत में क्या-क्या होगा सस्ता

टैरिफ में कटौती से भारत के कई क्षेत्रों को सीधा फायदा हो सकता है। कपड़ा और परिधान उद्योग में अमेरिका में सामान की लैंडेड कॉस्ट घटेगी, जिससे भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। आभूषणों के निर्यात को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में और ज्यादा किफायती और आकर्षक होंगे।