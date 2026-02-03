टैरिफ घटाकर 18% किया जाना एक ‘ऐतिहासिक क्षण’.. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के फैसले का किया स्वागत

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और लिखा, "भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता संपन्न हुआ है, जिससे शुल्क (टैरिफ) घटकर काफी कम 18% रह गया है तथा गहरे तथा व्यापक आर्थिक सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। मैं इस निर्णायक समझौते तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देता हूं, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और दोनों देशों क लोगों को लाभ पहुंचाएगा। इस समझौते के साथ, भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार हैं।"