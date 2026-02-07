Railway News: ट्रेन में Emergency Quota से कैसे मिलती है बर्थ, कौन ले सकता है ? जान लीजिए नियम

इमरजेंसी कोटे के तहत सीट पाने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रेलवे के जोनल (Zonal) या डिविजनल (Divisional) हेडक्वार्टर में 'इमरजेंसी कोटा सेल' बने होते हैं। कुछ बड़े स्टेशनों पर भी यह सुविधा होती है। सीट कन्फर्म कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन (Written Request) देना होता है। रेलवे बोर्ड ने भ्रष्टाचार और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना लिखित अर्जी के किसी को भी यह कोटा नहीं दिया जाएगा। आपकी अर्जी और यात्रा के कारण की गंभीरता को देखने के बाद ही अधिकारी सीट रिलीज करते हैं।