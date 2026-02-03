Gold Silver Price Today: चांदी में आया 21,000 रुपये का बड़ा उछाल, सोना भी नहीं थमा, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर आज मंगलवार को चांदी के भाव ने निवेशकों को चौंका दिया। घरेलू वायदा बाजार में चांदी 2,52,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। वहीं चांदी का पिछला बंद 2,36,261 रुपये प्रति 1 किलो दर्ज किया गया, जबकि आज के कारोबार में इसका उच्चतम स्तर 2,57,480 रुपये तक पहुंच गया। इस तरह चांदी ने अपने क्लोजिंग भाव के मुकाबले 21,219 रुपये की तेजी दिखाई। मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल संकेतों के चलते चांदी की कीमतों में यह उछाल देखने को मिला। बाजार जानकारों के मुताबिक आने वाले सत्रों में भी चांदी में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।