कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी में आया 21,000 रुपये का बड़ा उछाल, सोना भी नहीं थमा, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

यूएस टैरिफ डील का असर कमोडिटी बाजार में देखने को मिला। शेयर बाजार के साथ-साथ कीमती धातुओं के भाव में भी बढ़त दर्ज की गई।

Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 03, 2026

gold silver price today

चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। (PC: AI)

Gold Silver Price Surge Today: यूएस टैरिफ (Us Tariff) में कटौती की घोषणा के बाद आई अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग के असर से आज कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं में तेज हलचल देखने को मिली। निवेशकों की नजरें खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर पर बनी रहीं, जहां दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया, जबकि सोना भी मजबूती के साथ ट्रेड करता दिखा।

चांदी के भाव में तेज उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर आज मंगलवार को चांदी के भाव ने निवेशकों को चौंका दिया। घरेलू वायदा बाजार में चांदी 2,52,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। वहीं चांदी का पिछला बंद 2,36,261 रुपये प्रति 1 किलो दर्ज किया गया, जबकि आज के कारोबार में इसका उच्चतम स्तर 2,57,480 रुपये तक पहुंच गया। इस तरह चांदी ने अपने क्लोजिंग भाव के मुकाबले 21,219 रुपये की तेजी दिखाई। मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल संकेतों के चलते चांदी की कीमतों में यह उछाल देखने को मिला। बाजार जानकारों के मुताबिक आने वाले सत्रों में भी चांदी में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

सोने की कीमत भी मजबूत

सोने के भाव भी आज दबाव में नहीं दिखे और मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए। आज मंगलवार को एमसीएक्स पर सोना 1,48,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता देखा गया, जबकि कल का क्लोजिंग भाव 1,43,991 रुपये था। आज का उच्चतम स्तर 1,49,485 रुपये दर्ज किया गया। इस तरह सोने में 5,494 रुपये का अंतर देखने को मिला। वैश्विक बाजार में डॉलर की चाल और सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने की कीमतों को सहारा दिया। निवेशक अनिश्चितता के दौर में अब भी सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, जिससे इसकी कीमतों में मजबूती बनी हुई है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत

आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में दिखी तेजी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। चांदी की तेज चाल ने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मौके दिए, जबकि सोने की स्थिर मजबूती लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय संकेतों, ब्याज दरों और करेंसी मूवमेंट का सीधा असर कीमती धातुओं पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है।

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: चांदी में आया 21,000 रुपये का बड़ा उछाल, सोना भी नहीं थमा, जानिए आज के लेटेस्ट भाव
