Oracle Layoffs: इस कंपनी की नई डील पड़ रही महंगी, करीब 30,000 कर्मचारियों की हो सकती है छंटनी

स्थिति तब और जटिल हो गई जब कई अमेरिकी बैंकों ने ओरेकल से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को फंड करने से दूरी बना ली। ब्याज दरें बढ़ने और जोखिम ज्यादा होने के कारण कर्जदाता पीछे हट रहे हैं। ऐसे में ओरेकल ग्राहकों से 40 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान मांग रहा है और सेर्नर यूनिट की संभावित बिक्री जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओपन एआई ने अपनी कुछ शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और अमेजन (Amazon) की ओर रुख किया है, जिससे ओरेकल पर दबाव और बढ़ गया है।