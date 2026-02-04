Gold Silver Price Today: फिर उछले सोने-चांदी के भाव, चांदी में 16,000 रुपये की बढ़त, जानिए आज के ताजा भाव

सोना-चांदी की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। भारत-यूएस ट्रेड डील ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में नरमी और वैश्विक मंदी की आशंका ने बुलियन को मजबूत बनाया। औद्योगिक मांग के कारण सिल्वर को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में भी गोल्ड सिल्वर की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं, हालांकि मुनाफावसूली से हल्का उतार-चढ़ाव संभव है।