4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver Rate: क्या सोने-चांदी के दामों में जारी रहेगी तेजी? जानें क्या हैं कारण

Gold-Silver Rate: इस सप्ताह सोना और चांदी दोनों में तेज रिकवरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड में 10 से 12 प्रतिशत तक की उछाल आई, जब यह गिरकर 4404 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 04, 2026

Gold price prediction, Silver price outlook, Precious metals market, Spot gold price, Spot silver price,

क्या सोना-चांदी के और बढ़ेंगे दाम (Photo-AI)

Gold-Silver Rate: पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों को चौंकाया है। रिकॉर्ड तेजी के बाद आई तेज गिरावट और फिर अचानक रिकवरी ने प्रेशस मेटल्स मार्केट को बेहद संवेदनशील बना दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा सप्ताह में कीमतों में सुधार देखा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में उतार-चढाव बना रह सकता है।

सोने और चांदी में हालिया रिकवरी

इस सप्ताह सोना और चांदी दोनों में तेज रिकवरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड में 10 से 12 प्रतिशत तक की उछाल आई, जब यह गिरकर 4404 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था। यह गिरावट पिछले दशक की सबसे तेज साप्ताहिक गिरावटों में से एक मानी जा रही है। वहीं चांदी ने भी 20 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखाई और 73 डॉलर से उछलकर 87 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई। डिप पर खरीदारी करने वाले निवेशकों ने इस तेजी को सहारा दिया।

गिरावट के पीछे प्रमुख कारण

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह रिकॉर्ड हाई से प्रेशस मेटल्स में गिरावट शुरू हुई थी। बाजार विशेषज्ञों का मानना था कि खासकर चांदी में तेजी बहुत तेज और ज्यादा थी। सीएमई ग्रुप (CME) द्वारा मार्जिन आवश्यकताएं बढाने के बाद लीवरेज ट्रेडर्स को पोजिशन काटनी पडी, जिससे बिकवाली तेज हो गई। इसके साथ ही डॉलर में मजबूती और केविन वार्श को फेड चेयर के संभावित नामांकन की खबर ने भी दबाव बढाया।

चीन की मांग और आगे का आउटलुक

चीन में गोल्ड और सिल्वर की मजबूत मांग बाजार को सहारा दे रही है। चीनी बाजारों में एलबीएमए (LBMA) के मुकाबले प्रीमियम देखा जा रहा है, जो सीमित सप्लाई और मजबूत डिमांड का संकेत है।

हाल ही में चीन में गोल्ड ईटीएफ में निवेश अमेरिका से भी ज्यादा रहा। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढा है, खासकर स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले ज्वेलरी मांग के कारण। हालांकि लूनर न्यू ईयर छुट्टियों के चलते फरवरी के दूसरे हिस्से में वॉल्यूम प्रभावित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

India-US Trade Deal: दूध-दही पर नहीं गली दाल! भारत ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों की एंट्री पर लगाया ‘फुल स्टॉप’
कारोबार
india us trade deal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

04 Feb 2026 01:47 pm

Hindi News / Business / Gold-Silver Rate: क्या सोने-चांदी के दामों में जारी रहेगी तेजी? जानें क्या हैं कारण

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

एलन मस्क की दौलत में ‘जीरो’ गिनते रह जाएंगे, दुनिया के टॉप-5 अमीरों में एक भी भारतीय नहीं, देखिए लिस्ट

WORLDS TOP 5 BILLIONAIRES
कारोबार

रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद पर भारत को घाटा या फायदा? जानें क्या कहती है SBI Research की रिपोर्ट

India crude oil import
कारोबार

Gold Silver Price Today: फिर उछले सोने-चांदी के भाव, चांदी में 16,000 रुपये की बढ़त, जानिए आज के ताजा भाव

gold silver price hike today
कारोबार

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के भावों में फिर जबरदस्त उछाल, अब इतने रुपए पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट प्राइस

gold-silver price
कोटा

New Baggage Rules: अब विदेश से ला पाएंगे सोने के इतने जेवर, जानिए पूरे नियम

new baggage rules 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.