Gold-Silver Rate: क्या सोने-चांदी के दामों में जारी रहेगी तेजी? जानें क्या हैं कारण

इस सप्ताह सोना और चांदी दोनों में तेज रिकवरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड में 10 से 12 प्रतिशत तक की उछाल आई, जब यह गिरकर 4404 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था। यह गिरावट पिछले दशक की सबसे तेज साप्ताहिक गिरावटों में से एक मानी जा रही है। वहीं चांदी ने भी 20 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखाई और 73 डॉलर से उछलकर 87 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई। डिप पर खरीदारी करने वाले निवेशकों ने इस तेजी को सहारा दिया।