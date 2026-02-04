चांदी उछली 40,000 रुपये, नहीं थम रही कीमतें, जानिए कितने में खरीद सकते हैं सोना-चांदी

कमोडिटी एक्सचेंज में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर चांदी के भाव में करीब 5.9 प्रतिशत यानी करीब 15,700 रुपये की तेजी देखने को मिली और यह 2,83,800 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं गोल्ड फ्यूचर में भी मजबूती रही और सोना 1,58,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के पास पहुंच गया। एमसीएक्स पर बढ़ती कीमतें इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में फिजिकल मार्केट में भी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं।