बजट 2026: किसे मिलेगी इनकम टैक्स में ज्यादा छूट जब डिडक्शन में नहीं हुआ कोई बदलाव?

बजट 2026 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब को बिना बदलाव जारी रखा गया है। इस व्यवस्था में कम टैक्स रेट का फायदा मिलता है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन और छूट उपलब्ध नहीं हैं। नई टैक्स व्यवस्था उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद मानी जाती है, जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल है और जो होम लोन, इंश्योरेंस या सेविंग आधारित डिडक्शन का ज्यादा उपयोग नहीं करते। करीब 7 लाख से 12 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वालों के लिए नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा आसान मानी जा रही है, वहीं इसके उपयोग के कई मामलों में टैक्स सेविंग भी साबित होती है।