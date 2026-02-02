2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

सेंसेक्स में आई जोरदार तेजी, 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर चमके

बीएसई सेंसेक्स में 900 अंकों की तेजी से टोटल मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ। बैंकिंग और दिग्गज शेयरों की मजबूती से बाजार में चौतरफा हरियाली देखने को मिली।

भारत

Thalaz Sharma

Feb 02, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले कुछ सत्रों की कमजोरी के बाद निवेशकों का भरोसा दोबारा मजबूत होता नजर आया। वैश्विक संकेतों के साथ घरेलू फैक्टर्स ने बाजार की धारणा को सहारा दिया। मुख्य बात यह है कि बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंकों की छलांग के साथ बंद हुआ, जिससे टोटल मार्केट कैप में एक ही दिन में 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया।

सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल

कारोबारी सत्र के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 900 से ज्यादा अंकों की मजबूती के साथ 81,666 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 262 अंक चढ़कर 25,088 के करीब पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखी गई, जिससे बाजार मजबूत रहा। बाजार में आई तेजी के चलते बीएसई में लि​स्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4 लाख करोड रुपये से ज्यादा बढ़ गया।

हरे निशान में चमके ये दिग्गज शेयर

तेजी वाले कारोबार में बैंकिंग, आईटी और एनर्जी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को मजबूती दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर हरे निशान में मजबूती से बंद हुए। आईटी सेक्टर में इंफोसिस और टीसीएस में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर से मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। इन बड़े शेयरों की मजबूती ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई।

इन शेयरों में रही गिरावट और दबाव

जहां एक तरफ बाजार में हरियाली छाई रही, वहीं कुछ चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली का दबाव भी नजर आया। टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। टीसीएस और इंफोसिस में सीमित उतार चढ़ाव के बाद हल्की कमजोरी दिखी, जबकि एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी जैसे शेयरों में दबाव देखा गया। इसके अलावा कुछ मेटल और फार्मा शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि इनकी गिरावट ने बाजार की कुल तेजी पर ज्यादा असर नहीं डाला।



Hindi News / Business / सेंसेक्स में आई जोरदार तेजी, 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर चमके
