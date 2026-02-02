सेंसेक्स में आई जोरदार तेजी, 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर चमके

कारोबारी सत्र के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 900 से ज्यादा अंकों की मजबूती के साथ 81,666 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 262 अंक चढ़कर 25,088 के करीब पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखी गई, जिससे बाजार मजबूत रहा। बाजार में आई तेजी के चलते बीएसई में लि​स्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4 लाख करोड रुपये से ज्यादा बढ़ गया।