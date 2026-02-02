Silver Price Crash: चांदी फिर टूटी 39,000 रुपये, आखिर कब थमेगी ये गिरावट?

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Silver Price Crash: घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली है। हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय संकेतों और कमजोर मांग के चलते कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। आज सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार के दौरान चांदी के भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी का पिछला बंद भाव 2,65,652 रुपये रहा था, जो झटके में टूटकर 2,25,805 रुपये पर आ गया, यानी इसमें करीब 39,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली।
घरेलू वायदा बाजार में आई इस गिरावट ने निवेशकों और ट्रेडर्स को चौंका दिया है। सुबह के सत्र में जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, चांदी में बिकवाली का दबाव साफ दिखाई देने लगा। कमजोर वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती ने चांदी की कीमतों पर असर डाला। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित निवेश की मांग में कमी और मुनाफावसूली के चलते चांदी में यह तेज गिरावट देखने को मिली। घरेलू स्तर पर औद्योगिक मांग में सुस्ती भी कीमतों पर दबाव बना रही है।
कल रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया था। इस दौरान शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही आज सोमवार को सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोने के भाव करीब 5,500 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा सौदों में गिरावट की कई वजहें सामने आ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर की कीमतों में कमजोरी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसके अलावा हालिया तेजी के बाद ट्रेडर्स ने मुनाफा निकालना शुरू किया, जिससे भाव अचानक फिसल गए। तकनीकी चार्ट पर भी चांदी कमजोर नजर आ रही थी, जिसने गिरावट को और तेज कर दिया।
चांदी में आई इस बड़ी गिरावट के बाद निवेशक आगे की रणनीति को लेकर सतर्क हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी, उनके लिए यह झटका माना जा रहा है। बाजार पर अब अंतरराष्ट्रीय संकेत, डॉलर इंडेक्स और औद्योगिक मांग के आंकड़ों का असर रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में चांदी की दिशा तय होगी।
