2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Silver Price Crash: चांदी फिर टूटी 39,000 रुपये, आखिर कब थमेगी ये गिरावट?

एमसीएक्स पर चांदी के वायदा भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। कमजोर वैश्विक संकेतों और बिकवाली दबाव से निवेशक सतर्क हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 02, 2026

Silver price crash

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Silver Price Crash: घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली है। हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय संकेतों और कमजोर मांग के चलते कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। आज सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार के दौरान चांदी के भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी का पिछला बंद भाव 2,65,652 रुपये रहा था, जो झटके में टूटकर 2,25,805 रुपये पर आ गया, यानी इसमें करीब 39,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली।

घरेलू वायदा बाजार में गिरावट का असर

घरेलू वायदा बाजार में आई इस गिरावट ने निवेशकों और ट्रेडर्स को चौंका दिया है। सुबह के सत्र में जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, चांदी में बिकवाली का दबाव साफ दिखाई देने लगा। कमजोर वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती ने चांदी की कीमतों पर असर डाला। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित निवेश की मांग में कमी और मुनाफावसूली के चलते चांदी में यह तेज गिरावट देखने को मिली। घरेलू स्तर पर औद्योगिक मांग में सुस्ती भी कीमतों पर दबाव बना रही है।

बजट 2026 के बाद का हाल

कल रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया था। इस दौरान शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही आज सोमवार को सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोने के भाव करीब 5,500 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

एमसीएक्स पर क्यों टूटी चांदी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा सौदों में गिरावट की कई वजहें सामने आ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर की कीमतों में कमजोरी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसके अलावा हालिया तेजी के बाद ट्रेडर्स ने मुनाफा निकालना शुरू किया, जिससे भाव अचानक फिसल गए। तकनीकी चार्ट पर भी चांदी कमजोर नजर आ रही थी, जिसने गिरावट को और तेज कर दिया।

निवेशकों के लिए आगे की रणनीति

चांदी में आई इस बड़ी गिरावट के बाद निवेशक आगे की रणनीति को लेकर सतर्क हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी, उनके लिए यह झटका माना जा रहा है। बाजार पर अब अंतरराष्ट्रीय संकेत, डॉलर इंडेक्स और औद्योगिक मांग के आंकड़ों का असर रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में चांदी की दिशा तय होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

02 Feb 2026 12:53 pm

Hindi News / Business / Silver Price Crash: चांदी फिर टूटी 39,000 रुपये, आखिर कब थमेगी ये गिरावट?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: दो दिन में चांदी गिरी 42,000 रुपये, सोने की कीमत भी फिसली, जानिए आज के ताजा भाव

gold silver price today
कारोबार

क्या होता है Buyback Tax जिस पर लगेगा कैपिलट गैन टैक्स, जानें निवेशकों को राहत या झटका?

Budget 2026
कारोबार

Union Budget 2026: शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका, फ्यूचर्स और ऑप्शंस हो जाएंगे महंगे, जानिए पूरी डिटेल

f&o trading tax stt increase
कारोबार

Union Budget 2026: अब टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल, मुकदमे की जगह सिर्फ ये काम करना होगा

tax punishment rules change
कारोबार

Union Budget 2026: ऊर्जा पर 34 फीसदी ज्यादा खर्च, शहरी विकास पर घटा

nirmala sitaraman 9th budget, budget speech 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.