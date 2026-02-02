Gold Silver Price Today: दो दिन में चांदी गिरी 42,000 रुपये, सोने की कीमत भी फिसली, जानिए आज के ताजा भाव

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई। सोना आज 1,37,951 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। जबकि 31 जनवरी को सोने की कीमत 1,49,075 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह सोने में भी दो दिनों में 11,124 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति के संकेत और वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ने से सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति से निवेशक दूरी बना रहे हैं। इससे सोने पर बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है।