Union Budget 2026: अनेक क्षेत्रों के TCS और TDS में बड़ी राहत, इनकम टैक्स में मिलेंगी ये छूटें

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा, जिसके तहत सरल नियम और नए रिटर्न फॉर्म जल्द अधिसूचित होंगे। इन फॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सामान्य करदाता बिना किसी कठिनाई के रिटर्न दाखिल कर सकें। उन्होंने इसे ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) की दिशा में अहम कदम बताया। साथ ही, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होगा और इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा।