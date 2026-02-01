Union Budget 2026: रोजगार के लिए सरकार ने कर दी व्यवस्था, बजट से जगी युवाओं की उम्मीद

केंद्रीय बजट में AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming and Comics) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब्स खोली जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं को गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण देना है। सरकार के इस कदम से 2030 तक करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होने का अनुमान है। कुल मिलाकर, बजट में भारत को ‘ग्लोबल गेमिंग हब’ बनाने की नींव रखी गई है।