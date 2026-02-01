1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Budget 2026: फिल्मों की टिकट सस्ती हुई या महंगी? बॉक्स ऑफिस के लिए बजट 2026 रहा ‘सुपरफ्लॉप’

Union Budget 2026: बजट 2026 फिल्मों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या नई सौगात लेकर आई है। चलिए इस खबर में आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 01, 2026

Union Budget 2026

Union Budget 2026 Film And Entertainment Sector

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बजट 2026 का क्या असर देखने को मिला है, चलिए इस खबर में आपको बताते हैं।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं (Union Budget 2026)

देश का फिल्म और मनोरंजन उद्योग एक बार फिर केंद्रीय बजट 2026 की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। हालांकि साफ कर देना जरूरी है कि बजट में फिल्म उद्योग से जुड़े कर ढांचे, जीएसटी दरों या आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिल्मों की टिकट खरीद में टैक्स उतना ही देना होगा जितना कि पहले देना पड़ रहा था। यानी फिल्मों की टिकट खरीद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बावजूद इंडस्ट्री के अंदर ये चर्चा तेज है कि आने वाले समय में नीतिगत सहूलियतें और प्रोत्साहन इस सेक्टर की रफ्तार बढ़ा सकते हैं।

बजट 2026 में कोई संशोधन नहीं

पिछले कुछ वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाई है। महामारी के बाद दर्शक दोबारा सिनेमाघरों तक लौटे जरूर हैं, लेकिन वह रफ्तार अब भी असमान बनी हुई है। इसी बीच जीएसटी 2.0 लागू हुआ, जिससे कई वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों का पुनर्गठन किया गया। सिनेमा टिकटों को लेकर भी पहले से चली आ रही बहस फिर से सामने आई, हालांकि मौजूदा बजट में इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ है।

टिकटों पर टैक्स का बोझ

फिल्म प्रदर्शकों का मानना है कि टिकटों पर टैक्स का बोझ सीधे दर्शकों की जेब पर असर डालता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में पहले से ही टिकट दरों पर सीमा तय है, जिसके कारण वहां सिनेमाघरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसके उलट उत्तर भारत और बड़े महानगरों में टिकट महंगे होने से परिवार के साथ सिनेमा देखना कई बार महंगा सौदा बन जाता है।

दर्शकों की संख्या कैसे बढ़ सकती है?

इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ये दलील देते रहे हैं कि अगर टिकट सस्ते हों तो दर्शक संख्या बढ़ सकती है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में। इससे न सिर्फ सिनेमाघरों की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, बल्कि छोटे शहरों में नए थिएटर खोलना भी आर्थिक रूप से संभव हो पाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक भारत में अभी स्क्रीन की संख्या सीमित है और प्रति व्यक्ति सिनेमा देखने की दर अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी कम है।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: बजट में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, इन 41 जिलों में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल
जयपुर
Nirmala Sitharaman,budget, Budget 2026, Budget 2026 Highlights Live, Budget 2026 India, Budget 2026 Live Blog Hindi, Budget 2026 Live Updates, budget economic survey, Budget2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman, India Budget, Latest Union Budget 2026 in Hindi, Trending Union Budget 2026 in Hindi, union budget, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live Updates, Union Budget 2026 Live Updates in Hindi, Union Budget Live Updates Today, बजट 2026, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 01:31 pm

Published on:

01 Feb 2026 01:30 pm

Hindi News / Business / Budget 2026: फिल्मों की टिकट सस्ती हुई या महंगी? बॉक्स ऑफिस के लिए बजट 2026 रहा ‘सुपरफ्लॉप’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Union Budget 2026: सेना को मिली 7.85 लाख करोड़ के डिफेंस बजट की सौगात, थर्र-थर्र कांपेंगे चीन-पाकिस्तान

Union Budget 2026 announcement for defense
कारोबार

Budget 2026 Travel: विदेश यात्रा पर टैक्स घटा, 7 हाई-स्पीड ट्रेनें और टूरिज्म पर महा-प्लान

Union Budget 2026
राष्ट्रीय

Union Budget 2026: अनेक क्षेत्रों के TCS और TDS में बड़ी राहत, इनकम टैक्स में मिलेंगी ये छूटें

income tax union budget 2026
कारोबार

Union Budget 2026: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी ख़बर, सरकार ने रिवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई

nirmala sitharaman
कारोबार

बजट 2026: एनआरआई को झटका, अब भारत में छोटा घर खरीदना होगा मुश्किल

Union Budget 2026 Live Updates
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.