1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 2300 अंक लुढ़का, निफ्टी भी धड़ाम

बजट के दौरान शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट देख गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 01, 2026

शेयर मार्केट में भारी गिरावट (फोटो-IANS)

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। मोदी सरकार के इस बार के बजट से शेयर बाजार मायूस दिखा। बजट के दौरान शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट देख गई है। निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट देखी गई है।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में गिरावट है और सिर्फ 2 में तेजी है। BEL, SBI और NTPC के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं। सरकारी बैंक सेक्टर में भी 4 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। मेटल, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा सेक्टर में भी गिरावट देखी जा रही है।

100 अंकों की गिरावट के साथ खुला था बाजार

आज सुबह सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ 82,156 के स्तर पर खुला था। निफ्टी भी करीब 50 अंक की गिरावट के साथ 25,275 के स्तर पर ओपन हुआ था। शेयर मार्केट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें थीं। 11 बजे वित्तमंत्री सीतारमण के बजट भाषण की शुरुआत के समय सेंसेक्ट ने 500 अंकों की छलांग लगाई थी, लेकिन उसके बाद से उथल-पुथल का दौर जारी है।

आखिर क्या है STT?

सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) भारत में एक प्रत्यक्ष कर है, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जैसे NSE, BSE) पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (शेयर, डेरिवेटिव्स, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि) की खरीद-बिक्री पर लगाया जाता है। यह 1 अक्टूबर 2004 से लागू है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को राजस्व प्रदान करना, टैक्स चोरी रोकना, बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना तथा लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहन देना है। यह टैक्स आपको तब भी देना पड़ता है जब आपको घाटा हो रहा हो। यह सीधे आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कटता है और स्टॉक एक्सचेंज इसे सरकार के पास जमा कर देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Updated on:

01 Feb 2026 01:12 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:41 pm

Hindi News / National News / बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 2300 अंक लुढ़का, निफ्टी भी धड़ाम
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Budget 2026

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.