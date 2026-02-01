बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 2300 अंक लुढ़का, निफ्टी भी धड़ाम

सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) भारत में एक प्रत्यक्ष कर है, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जैसे NSE, BSE) पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (शेयर, डेरिवेटिव्स, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि) की खरीद-बिक्री पर लगाया जाता है। यह 1 अक्टूबर 2004 से लागू है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को राजस्व प्रदान करना, टैक्स चोरी रोकना, बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना तथा लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहन देना है। यह टैक्स आपको तब भी देना पड़ता है जब आपको घाटा हो रहा हो। यह सीधे आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कटता है और स्टॉक एक्सचेंज इसे सरकार के पास जमा कर देता है।