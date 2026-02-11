Kota Gold-Silver Price Today: आज के ताजा सोने-चांदी के भाव, जानें राजस्थान बजट के बाद सर्राफा बाजार का हाल

Gold-Silver Rate Today 11th Feb: राजस्थान की वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का तीसरा और 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट पेश किया। राजस्थान बजट में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। हालांकि बजट घोषणाओं का असर कोटा के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर खास नजर नहीं आया। कारोबार सामान्य बना रहा और भाव लगभग स्थिर रहे।