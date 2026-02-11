11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Gold-Silver Price Today: आज के ताजा सोने-चांदी के भाव, जानें राजस्थान बजट के बाद सर्राफा बाजार का हाल

Sarafa Market Latest Update:राजस्थान बजट पेश होने के बाद कोटा सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव स्थिर नजर आए। हालांकि दोनों दिनों की तुलना में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 11, 2026

Gold-Silver Price Crash

फाइल फोटो-पत्रिका

Gold-Silver Rate Today 11th Feb: राजस्थान की वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का तीसरा और 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट पेश किया। राजस्थान बजट में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। हालांकि बजट घोषणाओं का असर कोटा के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर खास नजर नहीं आया। कारोबार सामान्य बना रहा और भाव लगभग स्थिर रहे।

सोने-चांदी के आज के ताजा भाव (11 फरवरी 2026)

कोटा सर्राफा बाजार में आज चांदी के भाव 2,63,000 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। वहीं सोने के केटबरी (जेवराती) भाव 1,60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोना 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। व्यापारियों के अनुसार ये भाव सामान्य उतार-चढ़ाव के तहत हैं और इनमें बजट का सीधा प्रभाव नहीं दिखा।

कल चांदी के बढ़े थे दाम

वहीं कल यानी मंगलवार को बाजार में चांदी में 1,000 रुपए की तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद भाव 2,62,000 रुपए प्रति किलो रहे। वहीं जेवराती सोने में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी और यह 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। शुद्ध सोना 1,60,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

दोनों दिनों के भावों की तुलना करें तो बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। मंगलवार को चांदी के दामों में 1,000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। वहीं सोने के भाव में मामूली बढ़त देखी गई। जेवराती सोना मंगलवार को 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर 1,60,100 रुपए हो गया। इसी तरह शुद्ध सोना 1,60,800 रुपए से बढ़कर 1,60,900 रुपये रुपए 10 ग्राम पहुंच गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Gold-Silver Price Today: आज के ताजा सोने-चांदी के भाव, जानें राजस्थान बजट के बाद सर्राफा बाजार का हाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget: 6245 गांवों को पानी, 14 लाख नए कनेक्शन समेत पेयजल के लिए भजनलाल सरकार ने कर दिया ये बड़ा एलान

Rajasthan Budget 2026
कोटा

Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026 में टैक्स होगा कम या सुल्तानपुर को मिलेगी कॉलेज की सौगात? जानें क्या-क्या उठी मांग

Rajasthan Budget Session
कोटा

Gold-Silver Price: चांदी के भावों में उछाल और सोने के गिरे दाम, जानें कोटा सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold Silver Prices Today Live Updates, Gold silver mcx chart, Gold silver mcx today, Gold Price, Silver Price, Gold Price Crash, Silver Price Crash, Gold Price Crash updates, Silver Price Crash Updates, Gold Price updates, Silver Price Updates, Gold Price Expert Review, Gold Price Expert Warning, Gold Price Exper
कोटा

राजस्थान के दो मंत्रियों में ठनी, बोले सीएम से ​शिकायत करूंगा

PHOTO PATRIKA
कोटा

ACB Action : कोटा में 3 हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार, मांगी थी 8 हजार रुपए की घूस

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.