Rajasthan Budget: 6245 गांवों को पानी, 14 लाख नए कनेक्शन समेत पेयजल के लिए भजनलाल सरकार ने कर दिया ये बड़ा एलान

राजस्थान में आमजन और औद्योगिक इकाइयों को नियमित पानी उपलब्ध कराने के लिए ‘राजस्थान स्टेट वॉटर पॉलिसी’ लाई जाएगी। इसमें पेयजल, रॉ वॉटर और ट्रीटेड वॉटर के लिए स्पष्ट नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। अमृत शहर योजना के तहत आगामी वर्ष में नए जल कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे। बारां कोटा और झालावाड़ के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जलजीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। झालावाड़, बीकानेर, और जोधपुर जैसे शहरों में औद्योगिक अंतर को कम करने के लिए त्वरित कार्य योजना लागू होगी।